Microsoft, Salesforce et d’autres entreprises et organisations à but non lucratif ont annoncé une initiative visant à créer un passeport de vaccination numérique. Connue sous le nom de Vaccination Credentials Initiative (VCI), cette alliance cherche à développer la technologie afin que personnes vaccinées contre le COVID-19 Obtenez une copie numérique cryptée de vos dossiers de vaccination.

La coalition développer un modèle standard pour les organisations de santé administrant les vaccins COVID-19. De cette manière, les utilisateurs pourraient accéder à vos dossiers de vaccination et les stocker dans Apple Wallet, Google Pay Send ou le portefeuille numérique de votre choix.

Les systèmes actuels de dossiers de vaccination ne prennent pas en charge l’accès ou le partage de dossiers vérifiables. La VCI propose d’utiliser des standards ouverts et interopérables comme le W3C Verifiable Credential et le HL7 FHIR. De cette façon, les organisations de santé fourniraient aux gens un accès numérique à leurs dossiers de vaccination par le biais de cartes de santé SMART.

Les passeports de vaccination COVID-19 seraient indispensables dans la nouvelle normalité

En termes pratiques, les utilisateurs connecteraient leur portefeuille numérique à un compte de laboratoire ou d’un établissement de santé. Plus tard le peuple conserverait une carte indiquant qu’il est vacciné, qui pourrait être partagé au moyen d’un code QR à scanner sur demande.

L’idée d’un passeport de vaccination numérique contre le COVID-19 est sur le radar de nombreux pays depuis des mois. Le VCI est noté comme la première alliance importante pour matérialiser le projet dans un proche avenir. L’utilisation de ces cartes numériques deviendrait une condition indispensable pour voyager ou retourner à leurs activités une fois vaccinés.

La Commons Project Foundation, qui fait partie du VCI, a développé CommonPass, une application qui stocke les résultats des tests COVID-19. Cette application, actuellement en phase de test, accepte les dossiers de santé, les résultats des tests PCR et la vaccination.

L’Initiative des titres de vaccination vise à garantir que tout le monde a accès à la vérification, y compris les populations mal desservies. Ceux qui n’ont pas de smartphone peuvent imprimez le code QR et présentez-le lorsque vous y êtes invité.

Le VCI est composé de CARIN Alliance, Cerner, Change Healthcare, The Commons Project Foundation, Epic, Evernorth, Mayo Clinic, Microsoft, MITRE, Oracle, Safe Health et Salesforce.

L’article Microsoft, Oracle et d’autres sociétés unissent leurs forces pour développer un passeport numérique de vaccination COVID-19 a été publié dans Hypertext.