Xbox Series X et S ils ont inauguré la nouvelle génération de consoles Microsoft en novembre dernier. La société américaine est déterminée à surprendre les joueurs de toutes les manières possibles. Il vise non seulement à offrir toutes sortes d’opportunités avec ses services d’abonnement, mais aussi confirmez l’arrivée des exclusivités à votre catalogue.

Microsoft a de grands espoirs pour cette nouvelle génération de produits, c’est pourquoi ils n’ont épargné aucune dépense en ce qui concerne obtenir des études susceptibles d’améliorer considérablement votre catalogue d’exclusivités, comme cela a été le cas avec Bethesda. S’il est vrai que certains des meilleurs jeux devraient sortir au cours de l’année prochaine, la vérité est qu’en 2021, les propositions les plus intéressantes arriveront également.

Comme confirmé par un message sur leur site officiel, “2021 sera une année fantastique pour les fans de Xbox.” Les joueurs de console Microsoft ont de la chance, car la Xbox Series X | S et la Xbox One s’attendent à recevoir un grand nombre d’exclusivités tout au long de cette année, ils ont donc avancé une liste complète de jeux qui seront ajoutés à leur Catalogue.

Liste complète de tous les jeux exclusifs à venir sur Xbox en 2021

The Medium Microsoft Flight Simulator AdiosThe Artful EscapeThe AscentThe Big ConCrossfireXDead Static DriveEcho GenerationExoMechaExo onethe GunkHalo InfiniteThe Last StopLakeLittle Witch in the WoodsPsychonauts 2RPG TimeSableScornShewhereShreddersSong of IronTunicTwhammer Minute