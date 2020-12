Microsoft a déployé une nouvelle version sur les canaux Beta et Release Preview, Construire 19042.685 appartenant à la branche 20H2 et que nous verrons apparaître sur nos appareils sous le nom KB4592438.

Nouveautes

Corrige une vulnérabilité de sécurité en empêchant les applications exécutées en tant que compte SYSTEM d’imprimer sur les ports «FILE:». Pour résoudre ce problème à l’avenir, assurez-vous que vos applications ou services s’exécutent en tant qu’utilisateur ou compte de service spécifique. Mises à jour de sécurité pour Microsoft Edge Legacy, Microsoft Graphics Component, Windows Media, Windows Fundamentals et Windows Virtualization.

Pour plus d’informations sur les vulnérabilités de sécurité résolues, vous pouvez consulter leur nouveau guide de mise à jour de sécurité.

Une nouvelle façon d’implémenter les mises à jour via WSUS

Par le passé, les organisations utilisant WSUS ont pu valider les mises à jour des fonctionnalités Windows 10 à venir à l’aide de la catégorie Aperçu de Windows Insider. Désormais, ils peuvent également tester la nouvelle technologie qu’ils publient pour faciliter le déploiement des mises à jour de sécurité et cumulatives (LCU) et des mises à jour de la pile de maintenance (SSU) en permettant aux administrateurs de les déployer ensemble via un seul package et de les avoir le client organise ses installations. Pour tous les détails à ce sujet, consultez ce billet de blog par Aria Carley. Cela s’appuie sur la progression pour simplifier les déploiements locaux des mises à jour de la pile de maintenance dont vous avez parlé en septembre.