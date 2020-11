Microsoft a lancé le Construisez 20246 sur Dev Channel. une mise à jour qui avec la liste habituelle des nouvelles et des corrections vient avec le changement de nom en FE_RELEASE. Nous avons vu ce changement précédemment en mai avec le MN_RELEASE et il ne correspond pas à une version spécifique de Windows 10, mais est utilisé pour que les ingénieurs en interne puissent prioriser certains cycles de développement et évaluer la nécessité de déplacer les Insiders entre les branches. À la suite de la modification de la branche FE_RELEASE, il sera noté que certaines fonctionnalités telles que le sélecteur d’emoji mis à jour, le clavier tactile repensé, la saisie vocale, les écrans de démarrage prenant en charge les thèmes, etc.

Quoi de neuf dans la version 20246

Autres mises à jour pour les initiés À partir de bientôt, l’expérience d’aperçu de l’application Calendrier sera supprimée dans une prochaine mise à jour et retrouvera son apparence classique. Les membres de Windows Insiders verront une fenêtre contextuelle les informant des modifications apportées à l’expérience d’aperçu. Aucune action n’est requise pour le moment. Mises à jour pour les développeurs

Le SDK Windows est maintenant continuellement mis à jour avec le canal de développement. Chaque fois qu’une nouvelle version du système d’exploitation est transférée vers le canal de développement, le SDK correspondant sera également mis à jour. Vous pouvez toujours installer le dernier SDK Insider à partir de aka.ms/InsiderSDK.

Modifications et améliorations Ajoutez l’installation automatique de la distribution Linux à la commande wsl.exe –install! Cela signifie que les utilisateurs qui souhaitent installer le sous-système Windows pour Linux peuvent simplement taper wsl.exe –install sur la ligne de commande et ils auront alors une instance WSL entièrement configurée prête à l’emploi, y compris la distribution Linux de leur choix. Résout un problème. qui a provoqué une vérification d’erreur KMODE_EXCEPTION sur certains appareils lors de l’utilisation de certaines technologies de virtualisation Résout un problème qui empêchait les appareils exécutant Malwarebytes Web Protection de se connecter au réseau Corrige un problème qui faisait que certains appareils recevaient une vérification erreur erreur DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL dans tcpip.sys Résout un problème qui pouvait empêcher le bouton Sélectionner l’heure de la boîte de dialogue Windows Update de ne rien faire Résout un problème où le survol d’une miniature dans la vue des tâches a montré un bord inattendu autour item edor. Corrige un problème où chkdsk pouvait sembler bloqué à 100% en raison du message terminé qui ne s’imprimait pas. Résout un problème qui pouvait provoquer un plantage lors de la déconnexion de certains périphériques audio lors de la lecture audio sur Versions récentes Corrige un problème où le chargement de la page Windows Update dans Paramètres pouvait échouer si elle était connectée à un réseau Wi-Fi sans connexion Internet Résout un problème qui entraînait parfois l’échec des paramètres en cliquant sur le Catégorie de mise à jour et de sécurité: corrige un problème qui provoquait l’affichage inattendu de la taille de catégorie incorrecte par les paramètres de stockage (supérieur à ce qui était affiché dans l’Explorateur de fichiers). Résout un problème pouvant entraîner un blocage lors de la gestion de la taille partition dans les paramètres de stockage – Résout un problème qui empêchait les scénarios de calcul de d Les GPU comme CUDA et DirectML ne fonctionneront pas pour certains utilisateurs du sous-système Windows pour Linux.

Problèmes connus

Ils enquêtent sur des rapports selon lesquels l’installation de jeux depuis le Store sur un lecteur secondaire non-OS rendra le lecteur secondaire inaccessible. Pour éviter que cela ne se produise, vous devez modifier le stockage par défaut du nouveau contenu sur le lecteur secondaire AVANT d’installer le jeu. Cela peut être fait dans Paramètres> Stockage> Modifier l’emplacement où le nouveau contenu est enregistré. Ils recherchent des rapports sur le blocage du processus de mise à jour pendant de longues périodes lors de la tentative d’installation d’une nouvelle version. Les aperçus en direct des sites épinglés ne sont pas encore activé pour tous les initiés, vous pouvez donc voir une fenêtre grise lorsque vous passez la souris sur la vignette dans la barre des tâches. Ils continuent de peaufiner cette expérience. Ils s’efforcent d’activer la nouvelle expérience de la barre des tâches pour les sites épinglés existants. En attendant, vous pouvez désépingler le site de la barre des tâches, le supprimer de la page edge: // apps, puis épingler le site. Ils s’efforcent de résoudre un problème qui entraînait une vérification de bogue DPC_WATCHDOG_VIOLATION sur certains appareils. Enquête sur un problème signalé par certains initiés où la barre des tâches masque le bouton d’alimentation dans le menu Démarrer. Si cela se produit sur votre PC, vous devrez peut-être utiliser la touche Windows plus le menu X pour arrêter pour le moment. Windows Insiders sur les PC ARM comme Surface Pro X remarqueront que Windows PowerShell ne démarrera pas sur cette version. Pour contourner ce problème, utilisez «Windows PowerShell (x86)» ou «Windows PowerShell ISE (x86)» dans le menu Démarrer si vous devez utiliser PowerShell. Ou téléchargez le nouveau PowerShell 7 moderne qui exploite ARM en s’exécutant en mode natif. De plus, l’icône est plus jolie.