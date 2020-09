Les membres de l’équipe du projet Natick nettoient à haute pression les algues, les balanes et les anémones de mer au large du centre de données sous-marin des îles du Nord, qui a été récupéré du fond marin au large des îles Orcades en Écosse. (Microsoft Photo / Jonathan Banks)

Deux ans après avoir déployé un centre de données de la taille d’un conteneur d’expédition dans les profondeurs au large des îles Orcades en Écosse, Microsoft l’a réintégré, nettoyé les algues et les balanes et évalué les résultats de ce projet sous-marin unique.

Le centre de données tubulaire, contenant 864 serveurs, a été retiré plus tôt cet été après s’être assis sur le fond marin à une profondeur de 117 pieds. Il s’inscrit dans le cadre du projet Natick, qui a duré des années, et qui visait à déterminer s’il était possible de prendre le nuage sous la mer et si la fiabilité globale des centres de données pouvait être améliorée par les conditions.

L’équipe de Natick a déclaré que divers facteurs sur terre peuvent contribuer à la défaillance de l’équipement, tels que l’oxygène et l’humidité, les fluctuations de température et les chocs et bousculades des personnes qui remplacent les composants cassés.

Spencer Fowers, membre principal du personnel technique du groupe de recherche Projets spéciaux de Microsoft, supprime un serveur informatique du centre de données en Écosse. (Microsoft Photo / Jonathan Banks)

La phase I du projet a en fait commencé en 2015 avec un déploiement de 105 jours dans l’océan Pacifique, lorsque Microsoft a cherché à s’assurer que les ordinateurs pouvaient survivre sous l’eau sans fuites, etc. Le déploiement de la phase II au large de l’Écosse visait à montrer que le centre de données pouvait être fabriqué et déployé de manière pratique.

Microsoft a constaté que le centre de données sous-marin était huit fois plus fiable que celui de la terre, attribuant à l’air azoté sec à l’intérieur du conteneur qu’il était moins corrosif que l’oxygène.

L’espoir à long terme est que les centres de données sous-marins pourraient mieux desservir une population plus importante à proximité des villes côtières, car les données auraient une distance plus courte à parcourir, ce qui permettrait une navigation Web plus fluide, une diffusion vidéo en continu, etc.

Lisez l’histoire complète de Microsoft pour en savoir plus sur la façon dont Project Natick informe également les décisions concernant la consommation d’énergie et la durabilité en relation avec les centres de données.