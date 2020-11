Le lancement de Windows 10 20H2 en tant que mise à jour mineure du système d’exploitation, a réussi à réduire les erreurs dans la plate-forme et a encouragé les utilisateurs à l’installer avec le conséquent déclin de la fragmentation de Windows 10, selon les données d’adoption qui nous parviennent d’AdDuplex.

Vous connaissez déjà la situation. Microsoft a adopté le modèle «Windows-as-a-service» pour le développement de Windows 10, en programmant la publication de deux versions majeures chaque année en tant que version continue ou continue utilisée par les distributions GNU / Linux pendant des années. Bien qu’une version fréquente présente des avantages en gardant le système plus à jour en termes de fonctions et de nouvelles technologies, elle présente également des inconvénients.

Microsoft n’a pas été en mesure de maintenir ce modèle de développement et des bogues (certains très graves) ont fait des mises à niveau un exercice à haut risque et les utilisateurs ont choisi de maintenir les anciennes versions plus stables, augmentant ainsi la fragmentation. La firme de Redmond a changé la stratégie initiale vers un développement moins ambitieux, mais plus sécurisé, en récupérant le concept de «Service Pack» pour la deuxième mise à jour annuelle avec l’objectif principal d’améliorer les performances et la stabilité.

Bien que les bugs connus persistent (l’écosystème matériel et logiciel de Windows est gigantesque et c’est simplement qu’ils ne surviennent pas), ils ne sont pas si nombreux ou si sérieux comme les années précédentes et avec une distribution plus graduelle et contrôlée, ils semblent avoir réussi à reprendre confiance dans les dernières versions.

La fragmentation de Windows 10 est réduite

La dernière version de Windows 10 20H2 est déjà installée sur le 9% des équipes. Une adoption beaucoup plus rapide que les versions précédentes si l’on tient compte du fait qu’elle n’a pas encore terminé son déploiement. L’édition de printemps, Windows 10 2004, est passée à 37,6% et est devenue la version la plus utilisée.

Windows 10 v1909 détient toujours 36,4% du marché, mais il est un peu en baisse au cours des deux derniers mois, tout comme les éditions précédentes. Concernant le nombre de versions d’essai, Insiders, varie selon les versions entre 0,5 et 1% selon les différents rapports mensuels. Ils représentent des milliers d’équipements de test gratuits pour le système et les versions qui arriveront en 2021 sont déjà en cours de test. De nombreuses erreurs viennent de là qui peuvent être corrigées avant le lancement des versions stables.

Bonne nouvelle car cela signifie que la qualité du logiciel a été améliorée. Pas besoin de deux mises à jour annuelles des fonctionnalités et il est préférable d’assurer la stabilité. Apple, le grand miroir dans lequel regarder le support logiciel par Microsoft et Google avec Android (le pire des grands en fragmentation), ne publie qu’une version annuelle pour macOS ou iOS et la vérité est que c’est un exemple dans efficacité avec une adoption accrue par les utilisateurs.