Bien qu’il reste encore quelques mois avant leur arrivée, Microsoft a déjà commencé les préparatifs pour l’arrivée sur nos systèmes Windows 10 21H1. Et c’est que, contrairement à ce qu’indiquaient certaines rumeurs au cours des derniers mois de l’année dernière, après le lancement de Windows 10 20H2, au moins pour l’instant Microsoft maintiendra, au moins en 2021, le cycle de six mois (environ ) entre chaque mise à jour «majeure» de Windows 10.

Des guillemets plus anciens car, oui, à la fois Windows 10 20H2 et Windows 10 21H1 de manière prévisible répéter le format du service pack, largement utilisé par Microsoft dans le passé avec ses systèmes d’exploitation, mais ces dernières années avait été quelque peu banni. 20H2, comme nous vous l’avons déjà dit à l’époque, a apporté peu de modifications visibles au système, en se concentrant surtout sur ses tripes.

Le modèle sera répété dans cette mise à jour du printemps, Microsoft réserverait les grands changements de Windows 10 pour cette année pour la mise à jour 21H2, appelé en interne Sun Valley. Pour l’instant, en l’absence de plus de nouvelles à ce sujet, la principale nouveauté que Windows 10 21H1 apportera est la Prise en charge TLS (Sécurité de la couche de transport) 1.3 et DoH (DNS over HTTPS), deux améliorations importantes en termes de connectivité Internet, notamment en termes de sécurité.

Concernant sa taille, les données actuelles suggèrent que Windows 10 21H1 sera un petit téléchargement, en particulier pour ceux qui mettent à niveau à partir de 20H2. Dans ce cas, et bien que ces données ne soient pas définitives, le volume total de la mise à jour n’a pas pu atteindre 500 mégaoctets. Dans les systèmes qui n’ont pas été mis à jour depuis plus longtemps, par exemple ceux qui n’ont pas fait le saut à 20H1, la taille de la mise à jour peut atteindre plus de trois gigaoctets.

Avec cette mise à jour en mode service pack, qui succède à une autre avec le même format, Microsoft change ce qui était sa tendance ces dernières années, dans laquelle la première mise à jour de l’année (la mise à jour de printemps) était la plus importante des deux, tandis que celui d’automne, ajoutant toujours de nouvelles fonctionnalités au système, n’a pas apporté autant de changements que son prédécesseur. Peut-être après les problèmes de Windows 10 2004, Microsoft voulait prendre plus de temps pour vérifier que tout fonctionne comme il se doit, et évitez ainsi les problèmes que vous avez rencontrés à cet égard l’année dernière.

Quoi qu’il en soit, ce qui est clair, c’est que si nous voulons de bonnes nouvelles, nous devrons attendre octobre, à Sun Valley, qui amènera des changements dans l’interface, comme ceux dont nous vous parlons ici, et d’autres comme le retour éventuel des coins arrondis, qui ont donné leur espace aux angles droits. Cependant, je pense que seulement pour la compatibilité avec TLS 1.3 et DoH, il existe déjà une raison impérieuse de mettre à jour vers Windows 10 21H1 … en laissant passer quelques jours, oui, pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème avec la mise à jour.

Avec des informations de WinCentral