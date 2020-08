Cette histoire a été initialement publiée le 17/08/2020

12 h 50 HAP le 17 août 2020 et dernière mise à jour le 23/08/2020

10h27 HAP le 23 août 2020.

La semaine dernière, Fortnite a publié une nouvelle mise à jour qui contournait les règles d’Apple et de Google sur les paiements intégrés, en permettant aux joueurs d’acheter des V-Bucks sans qu’Apple et Google ne prennent 30% des revenus. Le jeu a été rapidement retiré de l’App Store d’Apple et du Google Play Store, et maintenant, Apple continue de riposter contre Epic.

Epic Games a déposé une requête pour une ordonnance d’interdiction temporaire, cherchant à forcer Apple à réinscrire Fortnite sur l’App Store, ou du moins à ne pas le supprimer des appareils existants (ce qui est possible sur iOS). Selon les documents légaux d’Epic, Apple coupera la société de tous les outils de développement iOS / macOS d’ici le 28 août, y compris l’accès anticipé de la société aux nouvelles versions iOS et Mac.

« [Apple] a déclaré à Epic que d’ici le 28 août, « le document allègue », Apple coupera l’accès d’Epic à tous les outils de développement nécessaires pour créer des logiciels pour les plates-formes d’Apple, y compris pour les offres Unreal Engine Epic aux développeurs tiers, ce qu’Apple n’a jamais prétendu violé toute politique Apple. Non content de supprimer Fortnite de l’App Store, Apple attaque toute l’activité d’Epic dans des domaines non liés. «

La décision de bloquer le développement sur Unreal Engine sur macOS et iOS aura des conséquences considérables pour les développeurs de jeux tiers. Bien que Unreal ne soit pas une option incroyablement populaire pour les jeux sur smartphone, il a été utilisé pour des titres comme Batman: Arkham Origins, Dungeon Defenders et la série Infinite Blade. Le moteur est également utilisé dans certains logiciels de bureau pour la modélisation 3D en temps réel – Disney’s The Mandalorian a utilisé l’Unreal Engine pour créer des arrière-plans en direct.

Déclaration Microsoft

Microsoft a déposé une déclaration en faveur d’Epic Games. Bien que la société n’ait pas commenté spécifiquement les problèmes de revenus des applications et de plates-formes verrouillées, Microsoft a déclaré que l’accès d’Epic au développement iOS et macOS ne devrait pas être interrompu.

Aujourd’hui, nous avons déposé une déclaration à l’appui de la demande d’Epic de conserver l’accès au SDK Apple pour son moteur Unreal. S’assurer qu’Epic a accès à la dernière technologie Apple est la bonne chose pour les développeurs et joueurs gamers https://t.co/72bLdDkvUx – Phil Spencer (@ XboxP3) 23 août 2020

« Refuser l’accès d’Epic au SDK d’Apple et à d’autres outils de développement », a déclaré Microsoft, « empêchera Epic de prendre en charge Unreal Engine sur iOS et macOS, et placera Unreal Engine et les créateurs de jeux qui ont construit, construisent et peuvent créer des jeux sur il a un désavantage substantiel. […] Si Unreal Engine ne peut pas prendre en charge les jeux pour iOS ou macOS, Microsoft devrait choisir entre abandonner ses clients et clients potentiels sur les plates-formes iOS et macOS ou choisir un moteur de jeu différent lors de la préparation du développement de nouveaux jeux. «

Microsoft a spécifiquement cité Forza Street comme un jeu développé sur iOS qui utilise Unreal Engine. Forza Street a été initialement publié sur Windows l’année dernière et est arrivé sur iOS et Android en mai de cette année.