Microsoft a depuis longtemps un sérieux problème avec Mises à jour de Windows 10 et il ne semble pas qu’ils seront résolus dans un proche avenir: ils se révèlent tous avec une multitude d’erreurs qui, bien qu’elles n’affectent généralement pas la majorité des utilisateurs, qui doivent le faire – et compte tenu de la popularité, il y en a qui peuvent affecter Pour plusieurs millions d’utilisateurs, cela peut causer de graves maux de tête.

Ces dernières années, nous avons vu un peu de tout: les mises à jour de Windows 10 qui supprimaient des fichiers personnels, des redémarrages aléatoires, des plantages avec le menu démarrer, avec Windows Defender … Et ce ne sont là que quelques-uns des nombreux qui, à chaque lancement, continuent de se cacher aux utilisateurs du système. Bien sûr, lorsque nous parlons de mises à jour de Windows 10, nous le faisons à partir de les nouvelles versions qui sont lancés. Les mises à jour mensuelles actuelles sont ce avec quoi ils essaient de résoudre le problème.

Pourquoi cela se produit-il avec les mises à jour de Windows 10? On a tendance à excuser le large éventail de matériels que couvre le système, mais cette circonstance n’est pas nouvelle: Windows domine le marché des PC depuis plus de vingt ans. Ensuite? On pourrait résumer que Windows n’est plus la priorité de Microsoft, même s’il continue d’être son grand cheval de bataille face au monde.

Ainsi, l’attention qui a été accordée dans le passé à chaque version de Windows est dans le passé. Il a été expliqué par un ancien ingénieur de Microsoft et rien d’autre ne peut être ajouté, apparemment.

Bloquer les mises à jour de Windows 10

Ce n’est pas que les Redmond aient été silencieux: d’une part, ils vont essayer de faciliter un peu la vie des utilisateurs avec le retour des Service Packs, même si nous verrons s’ils réussissent. D’autre part, ils améliorent la collaboration avec les fabricants, leur permettant de demander le blocage des mises à jour Windows lors de l’exécution d’une version du pilote incompatible avec eux, car c’est l’un des domaines où le plus d’incidents se produisent.

Cependant, il ne semble pas que cela améliorera beaucoup les choses et Microsoft le sait, donc ils sont non seulement préoccupés par les erreurs possibles qui sont lancées avec les mises à jour de Windows 10, mais ils n’atteignent pas les utilisateurs qui ils en ont besoin: blocage des mises à jour auquel nous venons de faire référence et qui peut également être négative. Eh bien, ils y travaillent, que dirait celui-là?

Pour accélérer le déverrouillage, Microsoft augmentera les tests des combinaisons de matériel et de pilote, en utilisant le intelligence artificielle et apprentissage automatique pour découvrir les bogues plus rapidement, ainsi que l’amélioration des informations disponibles pour les administrateurs système. Ce mouvement est pour l’instant une rumeur, mais dans ZDNet, ils le tiennent pour acquis et bien que les miracles n’existent pas, quelque chose peut également aider le problème sous-jacent.

Ne vous attendez donc pas à ce que la prochaine version de Windows 10 n’apporte pas un autre flot d’accidents; s’il n’atteint pas le niveau de ce qui a été vu dans le dernier, vous pouvez vous contenter. Et si vous ne le faites pas, si vous ne voulez pas être le «cobaye de Microsoft», rappelez-vous que vous pouvez retarder l’installation des mises à jour de Windows 10. Bien sûr, ce n’est pas non plus une solution.