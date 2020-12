L’année 2020 se termine et malgré le fait que la pandémie touche une grande partie de l’industrie, le monde des jeux vidéo n’a pas cessé de nous surprendre tout au long de ces mois. Mais sans aucun doute, nous ne nous attendions pas à ce que ce que nous allons vous dire se produise, Eh bien, les entreprises les plus fortes dans ce domaine, Sony Interactive Entertainment, Nintendo et Microsoft, se sont réunies pour une cause très importante, pour prendre soin de chacun de ses utilisateurs.

Comme vous vous en souviendrez, Cette année, il fallait voir l’arrivée sur le marché de deux des consoles les plus attendues pour tous les gamers, la Xbox Series X et la PlayStation 5 cela, il va sans dire qu’ils le brisent depuis quelques semaines. D’un autre côté, l’entreprise japonaise n’était pas en reste, comme ils ont également annoncé des choses importantes pour le dernier appareil qu’ils ont sorti il ​​y a quelques années, le Commutateur Nintendo.

Sony, Nintendo et Microsoft s’associent pour apporter un changement

Mais maintenant, les deux Microsoft comme Sony et Nintendo se sont réunis dans un but commun, s’engageant à rendre les jeux «plus sûrs». pour tous ceux qui achètent l’une de leurs consoles. Selon un communiqué publié par les trois sociétés, ils décrivent la nouvelle initiative comme une mesure pour protéger ses «joueurs les plus jeunes et les plus vulnérables», qui représentent une grande partie de votre public.

Pour être honnête, ils ne mentionnent pas comment ils vont le faire, mais toute cette déclaration se concentre sur les «principes» par lesquels ils seront guidés: «Nous pensons que la haine et le harcèlement ou l’exploitation des jeunes joueurs n’ont en aucune façon leur place dans le jeu. Nous nous associons à notre communauté pour promouvoir des comportements de jeu sûrs et encourager l’utilisation d’outils de signalement pour dénoncer les mauvais acteurs. »

L’idée est de s’occuper des plus petits joueurs

D’autre part, Nintendo, Microsoft et Sony ont également indiqué très clairement que cela ferait également partie de une alliance avec les lois de chaque pays où ils sont présents pour aider dans les cas où leurs jeux vidéo sont impliqués: «Nous nous conformerons à toutes les lois locales et répondrons à toutes les demandes légales des forces de l’ordre. Nous informerons rapidement les autorités si nous observons un comportement illégal ou si nous pensons qu’un joueur court un risque de préjudice imminent. “

«Nous pouvons accomplir plus lorsque nous travaillons vers le même objectif, et donc chacun de nous continuera à investir, à évoluer et à amplifier ses approches en matière de sécurité des utilisateurs», ont déclaré les trois sociétés. À la fin, ont déclaré qu’ils incluraient également des engagements pour aider les parents à comprendre les outils de sécurité des jeux vidéo. Sans aucun doute, une alliance historique.