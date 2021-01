Si vous travaillez dans un environnement Office 365, vous serez très heureux lorsque nous vous dirons que vous pourrez enfin faire glisser des fichiers entre Teams et Outlook.

Écrit par Damián García chez Microsoft

Ce n’est un secret pour personne que la pandémie a déjà changé la planète, que le télétravail est là pour rester surtout dans certains secteurs, et que cette nouvelle façon de travailler nous a apporté nouvelles routines, nouvelles interfaces et aussi de nouvelles applications que dans Explica.co nous avons même voulu collecter au cas où certaines vous aideraient dans votre quotidien.

En fait, beaucoup ont déjà recherché des appareils tels que des tablettes pour travailler à domicile de manière plus confortable et plus efficace, tandis que certains fabricants comme Jabra ont même travaillé dur pour certifier des écouteurs tels que l’EVOLVE2 85 que nous avons testé dans Explica.co pour mobile. applications. télétravail collaboratif comme Teams, qui est l’application avec laquelle Microsoft a enfin trouvé le moyen de pénétrer pleinement notre vie professionnelle, récupérant une partie de la crédibilité perdue par Windows au fil des ans.

Et c’est bien cela Microsoft Teams fonctionne très bien s’intégrant à merveille dans n’importe quel environnement de travail, avec des interfaces familières et conviviales dans le plus pur style et l’offre de bureau dans une seule application toute la puissance de la messagerie instantanée, des appels vidéo et des réunions, ainsi que des groupes de travail avec accès aux référentiels, aux wikis et bien plus encore.

Vous pouvez donc utiliser Microsoft Teams pour appeler et discuter avec votre famille et vos amis

Cinq ans plus tard, Teams et Outlook sont enfin intégrés à la joie de tous

Il n’était alors pas trop compréhensible qu’avec une si bonne intégration, Microsoft Teams ne vous permet pas de faire glisser et déposer des fichiers ou des messages directement dans Outlook pour les joindre à nos e-mails, donc sûrement cette actualité vous serez heureux si vous travaillez avec des environnements Office 365 et suites logicielles Microsoft.

C’était une demande féroce des utilisateurs depuis 2016, et le géant de Redmond s’est conformé tardivement même si le bonheur est bon. Enfin, des années plus tard, ils ont annoncé dans leurs forums d’assistance que Microsoft Teams s’intègre plus et mieux avec Outlook pour offrir un support au glisser-déposer des fichiers ainsi demandés:

Fondamentalement, la nouvelle fonctionnalité vient pour faciliter la vie de tous les travailleurs qui ont leurs groupes intégrés dans Teams, car finalement il sera possible de faire glisser des fichiers depuis Teams directement vers un e-mail dans Outlook, pour le joindre automatiquement et pouvoir l’envoyer à une personne externe ou à un partenaire sans accès à Teams.

Cinq ans et 11500 voix ont été à blâmer, et bien qu’il soit vrai que Microsoft annonce que la fonctionnalité n’a pas expliqué comment elle arrivera, ni quand ni dans quelle version spécifique de Teams, qui est sans aucun doute déjà devenu le service vedette du géant de la fenêtre.

Ils ont également rapporté qu’étant donné les périodes prolongées d’emprisonnement que nous avons vécues et continuerons de vivre dans les mois à venir, Les équipes augmenteront la taille maximale des fichiers pouvant être téléchargés à 250 Go par fichier, en plus d’annoncer l’arrivée prochaine de Dynamic View, la fonctionnalité qui redimensionner et organiser automatiquement les fenêtres lors d’un appel vidéo en tenant compte du contenu affiché… Bonne nouvelle!

