La pandémie COVID-19 a changé le paysage du lieu de travail et le monde entier a été contraint de se tourner vers le télétravail. Avec la popularité croissante de Zoom, Google et Microsoft ne sont pas en reste et proposent des options de téléconférence, même si ce sont ces derniers qui ont aujourd’hui franchi un pas de plus en intégrant de nouvelles façons d’interagir dans nos appels vidéo. Équipes Microsoft.

L’entreprise de technologie a annoncé que l’option Mode Ensemble reçu de nouveaux fonds, afin que nous puissions avoir réunions dans une cafétéria, salle de conférence ou utilisez des mises en page personnalisées. Cela va au-delà des arrière-plans habituels que nous utilisons dans Zoom ou Skype, comme le permet le mode Together créer un avatar et le placer dans un espace virtuel.

Équipes Microsoft utilise l’intelligence artificielle pour couper le visage et les épaules puis organiser tous les participants dans une étape. Grâce à l’apprentissage automatique, faites évoluer et concentrer les gens sur des sièges virtuels.

Le résultat sera des réunions dans une cafétéria ou un auditorium avec les participants pouvant se serrer la main ou faire autre chose de fou.

Microsoft Teams intègre de nouvelles présentations améliorées par l’IA

L’entreprise de technologie a également annoncé de nouvelles conceptions personnalisées pour faire des présentations. Les participants pourront réduire la taille de leur avatar et donner plus de poids aux informations qui apparaissent à l’écran. Ce simuler une présentation dans une vraie salle de conférence avec une personne devant exposant à côté d’un tableau noir.

Cette section utilise également l’intelligence artificielle pour découper notre silhouette et la placer en bas de l’écran, peu importe à quelle distance nous sommes de la webcam. L’idée de Microsoft est que nous pouvons voir le présentateur et les informations sur le même écran, sans avoir à choisir entre les deux.

Enfin, Microsoft a annoncé que l’option Salles de sous-commission Il arrivera à partir d’octobre à tous les utilisateurs de Teams. Cette fonctionnalité permet aux organisateurs divisez les participants d’un appel en salles de groupe, quelque chose qui sera très utile pour ceux qui mènent des activités d’équipe. L’organisateur pourra faire des annonces individuelles par salle et à la fin regrouper tous les participants dans un appel principal.

La technologie a profité du début de sa conférence Ignite pour révéler les nouvelles fonctionnalités. À ce qui précède s’ajoutent d’autres options telles que sous-titres en temps réel, une option de résumé où les participants accéderont à toutes les informations à la fin de la réunion, y compris la transcription, le chat, les fichiers partagés et plus, qui seront disponibles dans le calendrier Outlook pour ceux qui n’y ont pas participé.

le les réunions interactives sont portées à 1000 personnes, bien qu’il soit mentionné que bientôt, il sera possible de créer des réunions pouvant accueillir jusqu’à 20 000 participants en mode lecture. Alors que les options de cafétéria ou d’auditorium virtuel pour le mode Together sont déjà disponibles, le reste des fonctionnalités sera publié progressivement à partir d’octobre.

L’article Microsoft Teams vous permettra de faire des appels vidéo de groupe dans les cafés et les auditoriums virtuels a été publié dans Explica.co.