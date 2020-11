Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après cette interdiction historique des consoles imposée par le gouvernement chinois en 2014, l’environnement est devenu favorable pour les fabricants de consoles car ils peuvent désormais placer leurs produits sur ce marché important, même s’ils doivent être soumis à des processus d’examen et de réglementation. . Avec la possibilité que les consoles Sony, Nintendo et Microsoft puissent être légalement vendues en Chine, il y a une opportunité de tenter votre chance et Xbox fera de même l’année prochaine.

Selon un rapport de Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, Microsoft a déjà entamé les procédures devant les autorités chinoises pour pouvoir lancer la Xbox Series X | S dans ce pays. Jusqu’à présent, la société nord-américaine a déjà obtenu la certification 3C pour la Xbox Series X et d’autres matériels, c’est-à-dire qu’elle a le feu vert pour la commercialisation de ses consoles dans le pays, bien que cela ne signifie pas que les débuts auront lieu dans un proche avenir. .

Microsoft lancera probablement la Xbox Series X en Chine l’année prochaine, à titre officiel, une fois que certains jeux supplémentaires auront été approuvés. La PS5 n’a pas encore reçu la certification 3C. Voici notre dernier rapport payant sur le marché chinois des consoles: https://t.co/0rn7N449gr – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 24 novembre 2020

En ce sens, l’analyste a souligné que la Xbox Series X | S serait lancée l’année prochaine en Chine et que Microsoft travaillerait actuellement pour obtenir l’approbation des jeux que les consoles lanceraient. Comme on le sait, les autorités du pays asiatique sont très strictes dans l’examen du contenu et cela entraîne un processus quelque peu retardé dont il faut tenir compte en vue d’un lancement.

Si la Xbox Series X | S faisait ses débuts en Chine l’année prochaine, Microsoft se joindrait à Nintendo et Sony dans leur quête de succès et d’importance sur un marché dominé par les jeux mobiles et PC.

