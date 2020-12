Chaque fois que vous accédez à un site Internet où vous avez un profil, vous devez saisir votre mot de passe et votre adresse e-mail. La seconde est simple puisque vous utiliserez sûrement cette adresse e-mail pour communiquer avec quelqu’un ou recevoir des nouvelles. Le premier est plus problématique, car si vous avez plusieurs profils sur les réseaux, il est possible que vous changiez le mot de passe et l’oubliez. Mais cela peut changer bientôt merci à une nouvelle application Microsoft qui remplit les mots de passe pour vous.

Microsoft se souviendra de vos mots de passe pour vous

Les connexions sont la chose la plus simple à faire, tant que vous vous souvenez du mot de passe. Cela ne devrait pas être un problème, mais c’est vraiment pour deux raisons. La première est que si vous mettez un mot de passe simple, vous courez le risque que quelqu’un pirate facilement votre compte. La seconde est que vous ne vous souvenez plus du mot de passe et que vous devez donc passer par le processus «J’ai oublié mon mot de passe» proposé par ces services. Heureusement, il existe de nombreuses applications qui vous aident dans la procédure et Microsoft souhaite maintenant créer la sienne.

Son nom est très facile à retenir: Microsoft Authenticator. L’application est en cours de développement et seuls quelques-uns y ont eu accès. Selon The Verge, l’application est disponible sur les appareils Android et iOS, de sorte que les utilisateurs de n’importe quel terminal auront la possibilité de l’utiliser.

Ce qui est frappant, c’est que pour l’utiliser, vous avez besoin d’un compte Microsoft et que l’application fonctionne via le navigateur Microsoft Edge. Cependant, il existe une extension avec laquelle vous pouvez synchroniser les mots de passe que vous enregistrez avec Google Chrome, ce qui est compréhensible étant donné que les deux ont la même structure qui, au cas où vous ne le sauriez pas, porte le nom de Chromium.

Rien n’a encore été dit sur la date de sortie, ainsi que sur la compatibilité avec d’autres navigateurs tels que le cas de Firefox ou Safari. Nous devrons attendre pour connaître ces informations, mais gardez à l’esprit que vous devez faire un effort pour sécuriser vos mots de passe.

Les mots de passe les plus absurdes

Nous sommes en 2020 et aujourd’hui 123456 est toujours l’un des mots de passe les plus utilisés et les plus vulnérables. En voici quelques-unes à éviter, car non seulement une attaque, mais également un utilisateur peut obtenir toutes les données de vos comptes ou même de votre PC si vous les saisissez pour démarrer la session.