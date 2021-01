Microsoft promet de réparer les déconnexions du contrôleur Xbox Series X

Les nouvelles consoles sont déjà sur le marché et malgré le fait de n’avoir de stock dans aucun magasin, certains problèmes se posent toujours. Aujourd’hui, l’un d’entre eux concerne les contrôleurs Xbox Series X. Plusieurs utilisateurs se sont plaints sur le site officiel de support Microsoft que le contrôle de leur console nouvelle génération ne fonctionne pas comme il se doit. Il parait, le périphérique se connecte et se déconnecte, au hasard et sans que la personne en question ne touche la télécommande. L’entreprise dit qu’elle est consciente de la situation et qu’elle est convaincue qu’elle peut y remédier.

Solution en route

Pour le moment, on ne sait pas quelle est l’étendue du problème du contrôleur Xbox Series X. Mais, selon The Verge, plus de 1 700 personnes ont écrit dans le forum d’aide de Microsoft. La société de Redmond s’est engagée à fournir une solution via une mise à jour du firmware. Cependant, si vous rencontrez des problèmes pour coupler votre manette via Bluetooth, il existe déjà une mise à jour qui pourrait vous aider. Voici ce que la société a écrit sur son forum à ce sujet:

«Nous sommes conscients que certains joueurs peuvent rencontrer des déconnexions avec leurs nouveaux contrôleurs sans fil Xbox et nos équipes travaillent activement sur une solution qui sera incluse dans une future mise à jour. Pour une expérience optimale, nous encourageons les clients à mettre à jour le dernier micrologiciel du contrôleur en suivant les étapes publiées ici ou en visitant https://support.xbox.com pour obtenir de l’aide.

Cependant, bien que la déclaration de Microsoft ait été publiée aujourd’hui, Des problèmes de contrôleur Xbox Series X ont commencé à faire surface à la mi-novembre, au moment où la console était en vente. (Il est arrivé en Espagne et dans le reste du monde le 10 novembre) et depuis, il n’y a pas eu de solution à cet échec. Nous serons attentifs à toute actualité concernant la mise à jour du firmware des contrôleurs Xbox Series X, qui promet de corriger les bugs des déconnexions aléatoires de sa connectivité.