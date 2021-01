Avec la Xbox Series X et la Series S déjà sur le marché, et avec le bruit d’un possible modèle Xbox Series XS, Microsoft sonde déjà ses utilisateurs pour obtenir plus de commentaires sur leur passage à la prochaine génération. L’entreprise lance des sondages auprès des joueurs pour connaître leurs sentiments, et l’une des questions clés est liée à la commande. Ils demandent si le public aimerait que le contrôleur de la nouvelle Xbox ait des fonctions comme le DualSense.

Contrôleurs Xbox Series X | S avec déclencheurs robustes et vibrations haptiques?

Des sondages arrivent par la poste aux joueurs, comme indiqué par GamingBolt. Comme expliqué dans l’environnement étranger, il y a beaucoup de questions sur les sensations avec le matériel et l’interface, Ils se demandent si cela ressemble vraiment à un système de nouvelle génération et, entre autres, ils abordent la question des contrôles, qui ont donné des échecs ces derniers jours. À propos de ceux-ci, ils demandent aux joueurs si vous connaissez les fonctionnalités DualSense et souhaitez les voir sur les contrôleurs Xbox.

La manette sans fil Xbox Series X peut être connectée à un PC et à des appareils mobiles.

Savoir plus: Tous les jeux PS5 qui utilisent les déclencheurs adaptatifs du DualSense

Cela signifie-t-il qu’il peut y avoir un examen à distance en cours? C’est possible, même si tout dépend de la réponse de la communauté. Si les joueurs le veulent, Microsoft le fera sûrement. L’entreprise est totalement dédiée à la communauté et à ses sentiments, c’est pourquoi elle façonne des services aussi puissants que Game Pass. Il reste à voir si ces fonctions haptiques deviendront standard ou si elles feront partie d’un nouveau type de manette Xbox Elite.