Les consoles de nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series X | S, sont déjà sur le marché et ont pris un très bon départ au cours de leurs premiers mois. Le contrôle DualSense de la PlayStation 5 est quelque chose qui a attiré l’attention, car il offre une expérience de jeu supplémentaire et peut aider à se différencier de la console Xbox Series X | S. Eh bien, Microsoft veut savoir si vous souhaitez que ces fonctions DualSense viennent au contrôle des consoles Xbox.

Il y a déjà des millions d’utilisateurs qui ont pu profiter des nouvelles consoles Xbox Series X | S, Microsoft a donc décidé de demander leur avis sur le système à travers des sondages. Selon les informations de TechRadar. Dans l’enquête, des questions sont lues telles que si l’utilisateur estime que la console est de haute qualité, si elle est la plus rapide qu’il a utilisée ou si elle se sent comme “nouvelle génération”.

Microsoft demande également l’opinion des utilisateurs sur l’interface utilisateur de la console, mais le plus intéressant est quand il pose des questions sur l’expérience autour du contrôle de la Xbox Series X | S, car il demande aux utilisateurs s’ils veulent quelles fonctionnalités de Les commandes PlayStation sont fournies avec les commandes Xbox.

Dans le cas où vous l’avez manqué: les utilisateurs signalent des problèmes avec les nouveaux contrôleurs Xbox.

Microsoft veut savoir si vous êtes satisfait de la Xbox Series X | S

Il n’y a pas de référence explicite aux fonctions haptiques et aux déclencheurs adaptatifs, mais c’est évident, étant donné que c’est l’une des principales fonctions qui ne sont disponibles que dans le DualSense, ainsi que sur l’écran tactile. Microsoft demande également à ses utilisateurs dans quelle mesure ils sont satisfaits du bouton Partager qui vient de faire ses débuts avec les nouveaux contrôleurs Xbox Series X | S et que Sony l’a implémenté dans la dernière génération dans le DualShock 4.

Comme nous l’avons mentionné, ce type d’enquête est réalisé par les entreprises pour connaître l’opinion des utilisateurs et voir s’il y a un intérêt pour quelque chose avant de le développer. Cela dit, il n’est pas possible de savoir si Microsoft implémentera des fonctions DualSense similaires dans le contrôleur Xbox Series X | S, mais il est possible que ce soit le cas, en cas de réponse positive de ses utilisateurs. Prenons également en compte qu’après le lancement d’une console, les entreprises commencent généralement à travailler sur la conception de révisions matérielles ou même de nouvelles consoles, de sorte que ces enquêtes seraient très utiles pour Microsoft.

Êtes-vous un utilisateur de consoles Xbox? Souhaitez-vous que les fonctionnalités DualSense soient intégrées aux contrôleurs Xbox? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de Xbox Series X | S, nous vous disons que Microsoft a récemment enregistré une marque apparemment liée à ces consoles et les fans ont commencé à penser qu’elle pourrait pointer vers un nouveau modèle du système.

La Xbox Series X | S a fait ses débuts le 10 novembre 2020. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en visitant cette page.

