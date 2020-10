Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Ce jour myHoYo a révélé une nouvelle bande-annonce et des détails intéressants sur ce qui sera la première mise à jour majeure de Genshin Impact, cette version appelée Nouvelles approches étoiles Il sortira ce 11 novembre et sera accompagné de nombreuses nouveautés, parmi lesquelles l’arrivée de 4 nouveaux personnages qui rejoindront l’histoire du jeu.

Dans la bande-annonce de New Stars Approaches, nous pouvons avoir un avant-goût de ce que seront les nouveaux événements, défis et nouveaux personnages, qui sont nommés: Zhongli, Childe, Diona et Xinyan. La bande-annonce nous montre également un grand dragon d’eau, qui est la grande finale du chapitre de l’histoire de Liyue.

Deux de ces nouveaux personnages, deux sont déjà apparus dans le jeu, mais maintenant ils seront disponibles et jouables, ce sont Childe (Tartaglia) Oui Zhongli. En échange DionaBien qu’elle soit mentionnée dans le jeu, elle n’a jamais été vue dans ce jeu, c’est une catgirl quatre étoiles qui occupe l’élément Cyro et s’est spécialisée dans le tir à l’arc. Xinyansera le nouveau personnage quatre étoiles, Xinyan utiliser Pyro et utiliser des armes de type épée, elle sera une artiste rock.

