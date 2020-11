Avec l’arrivée des consoles de nouvelle génération, ses utilisateurs satisfaits ont soif de titres qui leur permettent d’en tirer le meilleur parti au matériel de ces nouveaux appareils. Spider-Man: Miles Morales est l’un des rares titres déjà sur le marché à promettre de le faire. Et même si je n’ai pas encore pu le tester, les images et vidéos que j’ai pu voir sur Internet sont très, très prometteuses, au point de me faire sérieusement penser à donner une chance à la prochaine génération de PlayStation.

Il est courant, cependant, qu’au moment du lancement, les jeux ont un bug, un bug, qui s’est glissé et est découvert par les joueurs qui, dans ce cas, exercent une fonction de contrôle qualité tardif. En règle générale, les développeurs prennent des notes et, peu de temps après, publient une mise à jour qui corrige l’erreur (ou les erreurs) et le problème est considéré comme résolu. Ce qui n’est pas si courant, c’est que le principe de ce modèle est reproduit, mais que les utilisateurs demandent que l’erreur ne soit pas résolue, et c’est ce qui se passe avec Spider-Man: Miles Morales.

Vous n’avez pas besoin d’être un lynx pour supposer que dans ce jeu, vous vous mettez dans la peau de Spider-Man. Ce qui n’est pas si facile à imaginer, c’est que, soudainement, et pour des raisons inconnues, vous pouvez abandonner ce rôle et, même, la forme anthropomorphique pour devenir un poêle d’extérieur. Oui, ceux que l’on peut voir sur les terrasses et les jardins quand le froid commence à arriver et qui sont si appréciés quand on gèle. Spider-Man: Miles Morales se transforme comme par magie en un simulateur de poêle volant et marchant.

J’en ai trouvé un dans le nouveau jeu Spider-Man, où je me suis transformé en chauffe-terrasse sans raison apparente. pic.twitter.com/ApChq2nB1s – Andy H (@DoctorCuriosity) 27 novembre 2020

Et celui qui dit un poêle volant peut aussi parler d’autres objets et formes (certains difficilement identifiables) qui, oui, comme on le voit dans les premières vidéos publiées sur Internet, Ils ne semblent pas du tout affecter le gameplay, à l’exception du fait qu’au lieu de Miles Morales, vous contrôlez un poêle.. Sans aucun doute, il y aura des utilisateurs qui cet échec les sortiront complètement du récit du jeu, sans aucun doute, mais il y aura aussi ceux qui l’apprécieront encore plus. Je pense que, parfois, il oscillerait entre les deux positions, car il est vrai que Spider-Man: Miles Morales est un jeu avec de l’histoire, mais ce n’est pas moins vrai qu’être un poêle qui traverse New York semble amusant.

Tout indique que les objets qui, par surprise, ont commencé à apparaître dans Spider-Man: Miles Morales, sont une blague interne des développeurs d’Insomniac Games, le studio qui a créé le jeu. Ou peut-être un élément auquel ils avaient l’habitude vérifier le fonctionnement du jeu avant de concevoir le personnage, ou sans la présence du même pour toute autre raison. Quoi qu’il en soit, c’est un élément qui aurait dû être retiré de Spider-Man: Miles Morales avant de le distribuer, mais qui pour une raison quelconque est toujours là.

Normalement, lorsqu’un bug est détecté, la réponse des joueurs est généralement celle attendue, une certaine colère. Cependant, cette fois la décision a été reçue par la communauté à bras ouverts, et il n’y a pas quelques joueurs de Spider-Man: Miles Morales sur PS5 qui ont demandé à Sony et Insomniac Games de ne pas éliminer le poêle (et le reste des objets).

Un gars a passé le temps à torréfier le grain et ainsi la bière noire a émergé, un autre est allé de pair avec le séchage du fromage, et c’est ainsi que les cabrales, le bleu danois, etc. sont nés, Fleming a laissé une assiette de boîtes de Pétri contenant des bactéries staphylococciques dans des conditions ambiantes pendant près d’un mois, pour découvrir que la moisissure qui avait été générée était capable de tuer les bactéries, donnant naissance au premier antibiotique utilisé en médecine: la pénicilline. Parfois, les erreurs ont un résultat très chanceux. Sera-ce le cas de Spider-Man: Miles Morales? Dans quelques mois, verrons-nous un DLC avec plus d’objets dans lesquels les joueurs pourront incarner?