Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sera un jeu de lancement pour PS5.

La lutte générationnelle n’est pas seulement entre Xbox et PlayStation, mais s’étend également aux familles de consoles elles-mêmes. Les vidéos comparant les vitesses de chargement des jeux entre PS5 et PS4, ou Xbox Series X et Xbox One abondent sur Internet. Cela est dû à la fameuse compatibilité ascendante améliorée qui arrivera avec les nouvelles consoles, et aujourd’hui nous en verrons un exemple avec Spider-Man: Miles Morales. Selon une vidéo divulguée, la différence entre PS4 et PS5 en termes de temps de chargement pourrait être assez grande.

Spider-Man: Miles Morales arrivera non seulement avec des temps de chargement réduits, mais aussi avec des améliorations de la résolution et du FPS, ce qui est assez courant parmi les jeux rétrocompatibles qui atteindront la nouvelle génération. Les entreprises ont l’intention de proposer une expérience presque nouvelle, en utilisant d’anciens jeux, et c’est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Un utilisateur de Reddit a publié une vidéo montrant la différence de temps de chargement pour Spider-Man: Miles Morales entre PS4 et PS5, et nous avons été extrêmement surpris.

Comme vous pouvez le voir, le temps est réduit à seulement 7 secondes. 7 secondes, c’est le temps qu’il faut à la PS5 pour charger un jeu aussi gros que Spider-Man: Miles Morales, et c’est tout simplement incroyable. Ce sera sans aucun doute l’un des points forts qui arrivera avec la nouvelle génération, et pas seulement sur PlayStation 5, mais aussi sur Xbox Series X, qui sera rétrocompatible avec l’ensemble du catalogue Xbox depuis son lancement.