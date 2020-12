Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – héros essayant de calmer son adversaire

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a été un excellent jeu vidéo pour les fans de sortir la nouvelle génération de console Sony. Dans ce titre nous continuons l’histoire d’un nouveau Spider-Man avec style et nouvelles compétences formés par Peter Parker lui-même.

La chose la plus frappante à propos de cette version du héros arachnide est son costume, qui a un style très authentique et incroyable. Pour honorer ce jeu Miles Morales, un artiste Instagram nommé Lucas Peinador a réalisé une superbe illustration où se trouve le personnage excité avec un contrôleur PS5 dans ses mains. Vous pouvez le voir dans l’image suivante.

Cette refonte est très intéressante, car ressemble à un mini Spider-Man: Miles Morales. De plus, la gamme de couleurs utilisée par l’artiste et les effets qu’il place sur l’image sont très similaires au film Spider-Man: Into the Spider-Verse. Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir à quoi ressemblerait la fusion entre Spider-Man et Thor.

▪ Date de sortie: 19/11/2020