Miles Morales grimpe dans la bande-annonce de lancement du jeu.

Deux jours avant la sortie de Playstation 5 (dans sept pays différents, en Europe le 19) et l’expansion de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales pour tout le monde. Pour cette raison, Insomniac Games et Sony ont publié aujourd’hui la bande-annonce de lancement de ce nouvel opus.Dans cette nouvelle vidéo, il vient avec des voix en espagnol et combine les deux scènes cinématographiques avec des touches de gameplay. Cet épisode se déroule à New York et explique les origines de Miles Morales (Spider-Man) et dispose d’un traçage de rayons et audio 3D (Tempest Engine) et est optimisé pour tirer le meilleur parti du SSD de la PlayStation 5, ce se traduit par un temps de chargement quasi inexistant.

Des milliers de dangers

Dans cette nouvelle vidéo, que nous avons tirée de la chaîne YouTube de Playstation Espagne, on peut voir Miles Morales affronter les dangers qui menacent le New York de l’univers Marvel, en fait, la première chose montrée est comment ce nouveau super-héros prête serment devant Peter Parker, le Spider-Man original et protagoniste de la tranche précédente de la franchise. Maintenant, nous ne traiterons que Morales, mais cela ne signifie pas que le premier Spider-Man et d’autres personnages bien connus de l’étiquette de bande dessinée n’apparaîtront pas dans l’intrigue.

Spider-Man: Miles Morales arrive comme l’un des jeux de lancement PS5et il le fait en tirant parti du potentiel technique de la console nouvelle génération, à tel point qu’Insomniac Games a décidé de proposer deux nouveaux modes graphiques, pour profiter des nouvelles fonctions graphiques de la nouvelle console Playstation 5. Sur notre site internet, nous avons déjà pu analyser Miles Morales sur PS5, et les sensations sont imbattables. Il reste très peu de choses à balancer avec Spider-Man à travers les bâtiments de New York et à expérimenter le combat avec les nouvelles capacités de Morales.

▪ Date de sortie: 19/11/2020