Minecraft 1.17: première bêta disponible

Il semble que c’était hier lorsque nous avons assisté à MineCon Minecraft Live pour recevoir les premières nouvelles de Minecraft 1.17 Caves and Cliffs, la nouvelle version la plus attendue de Minecraft qui, si les prévisions avancées par Mojang sont respectées, verra la lumière l’été prochain (l’été dans l’hémisphère nord, je précise). Et j’avoue que si Nether Update (1.16) me paraissait une excellente mise à jour (bien plus que 1.15), ce lifting des grottes et des montagnes me met en haleine dès le moment où il a été annoncé (Par LadyAgnes, aussi, comme je me suis senti heureux ce jour-là).

C’est pourquoi je porte une attention régulière au blog de Mojang depuis (enfin, je l’ai fait avant, et tout aussi souvent, mais pas aussi excité), en attendant que la première bêta de Minecraft 1.17 montre des signes de durée de vie, et enfin il a, sous la forme du Snapshot 20W45A, le premier snapshot sorti depuis la sortie de Minecraft 1.16.4, et qui confirme ce que Mojang avait déjà annoncé à l’époque: que la 1.16 n’allait plus recevoir de mises à jour. (En fait, 16.3 allait être le dernier, mais quelques problèmes ont obligé à publier 16.4).

Au cas où vous ne connaissez pas la manière d’agir de Mojang à cet égard, toutes les quelques semaines, un instantané est publié dans lequel les utilisateurs peuvent vérifier sur quoi le développeur travaille, soit dans les mises à jour de la même version (le numéro après le deuxième point), soit dans le saut d’une version à une autre, comme dans ce cas de Minecraft 1.16 à Minecraft 1.17. Et je précise, oui, que dans cette actualité, je parle de Minecraft Java.

Quoi de neuf dans la première version bêta de Minecraft 1.17?

Commençons par le plus important et, j’en ai bien peur, aussi le plus décevant: pour l’instant, et malgré le fait que Minecraft 1.17 est la grande mise à jour pour les grottes et les montagnes, pour le moment il n’y a pas de nouvelles à ce sujet dans cette première beta. Cela a du sens, en fait, car contrairement, par exemple, à l’ajout d’un nouveau minéral ou d’un nouvel objet d’artisanat, la génération de montagnes et de grottes nécessite des changements plus profonds et, par conséquent, il faudra sûrement un certain temps pour voir les premiers. bêta qui montrent déjà ces environnements nouveaux et attendus.

Maintenant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de nouvelles intéressantes dans cette bêta et que, par conséquent, cela ne vaut pas la peine d’essayer. Un rapide coup d’œil à l’article de blog de Mojang sur l’instantané 20W45A nous montre une liste de tout ce que nous trouverons dans la première version bêta de Minecraft 1.17, et la liste est assez intéressante.

Bien qu’il y ait sûrement ceux qui pensent le contraire, pour moi la nouveauté la plus intéressante de cette bêta de Minecraft 1.17 est que le cuivre est arrivé à Minecraft. C’est le seul minéral (minerai) qui soit nouveau dans cette version et, cependant, cela donne beaucoup de jeu pour la construction. La raison principale en est qu’il émule le comportement réel de ce minéral, car il s’oxyde avec l’humidité et le passage du temps, un processus qui modifiera progressivement sa couleur.

En outre, nous pouvons l’utiliser pour construire des paratonnerres, qui nous protégera des redoutables tempêtes (enfin, dans Minecraft 1.17, nous pourrons construire des maisons 100% bois sans craindre les effets des tempêtes) et, en combinaison avec de l’améthyste (maintenant nous en parlerons), une lunette, qui nous offrira une fonction de zoom similaire à celle fournie par le plug-in OptiFine populaire, mais sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’installation de composants externes.

Quand j’ai dit qu’il y aura ceux qui penseront que le cuivre n’est pas la principale nouveauté de cette bêta de Minecraft 1.17, Je l’ai dit en pensant à l’améthyste, une variété de quartz que vous pouvez trouver dans les géodes. C’est un bloc qui émet des sons très caractéristiques en marchant dessus, en les cassant, en les frappant … (Agnès a dit à Minecraft Live que son objectif était de générer une atmosphère “magique”), et qui peut être utilisé pour créer de nouveaux cristaux teintés ou la lunette. que j’ai déjà mentionné, en plus d’avoir de multiples utilisations décoratives.

Deux autres nouvelles fonctionnalités importantes de cette première version bêta de Minecraft 1.17 sont les faisceaux et les bougies. Les premiers sont une tentative de Mojang d’aider les joueurs à organiser leurs inventaires, ainsi qu’à partager plusieurs éléments avec d’autres joueurs (en multijoueur, évidemment). Les bougies quant à elles, comme vous pouvez le déduire, servent à éclairer. Le plus frappant est qu’ils peuvent être créés dans 16 couleurs différentes et qu’une fois allumés, ils peuvent être mis sous l’eau.