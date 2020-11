Howling Peaks, nouveau DLC pour Minecraft Dungeons

Si il y a quelques jours à peine vous aviez prévu l’arrivée du cross game pour Donjons Minecraft, aujourd’hui a été présenté Pics hurlants, un nouveau DLC arrive dans le jeu avec une mise à jour gratuite suivante 8 décembre. Ce contenu complémentaire payant proposera un voyage plein d’action au sommet de la montagne avec de nouvelles armures, armes et artefacts éblouissants. Bien sûr, il mettra en vedette de nouveaux ennemis comme le Squall Golem et le Mountaineer, et en plus de tout se trouve la source, le Tempest Golem qui a été corrompu par un fragment de l’Orbe de domination.

Les joueurs de Minecraft Dungeons avec le Season Pass auront accès aux quatre prochains DLC dès qu’ils seront disponibles, y compris Howling Peaks. Le prix de Passe de saison c’est moins cher que d’acheter chaque DLC séparément. Chaque contenu supplémentaire comprend de nouveaux niveaux, des objets uniques, de nouvelles parties de l’histoire et encore plus d’énigmes et de mystères à débloquer. Cependant, le jeu continue de recevoir mises à jour gratuites, dans le prochain ils seront ajoutés six enchantements.

