Il est incontestable que Mojang, avec Minecraft Earth, a eu beaucoup de malchance. Et c’est que son gros pari pour 2020 était un jeu basé principalement sur la marche dans les rues et l’interaction avec d’autres joueurs. Une formule qui fonctionnait très bien avec Pokemon Go, et même plus tôt avec Ingress, mais dans un 2020 où, à cause du coronavirus, nous avons dû passer plusieurs mois enfermés chez nous et nous avons dû minimiser les relations interpersonnelles, il était voué à l’échec.

Ainsi, et comme c’est plus que compréhensible (et aussi très dommage, il faut le dire), Mojang a annoncé à travers un tweet que Minecraft Earth a les jours numérotés, le 30 juin sera le dernier jour qui pourra être joué à la proposition de réalité augmentée du jeu de blocs. À partir du 1er juillet, les données seront effacées et les serveurs seront fermés, il ne sera donc plus possible d’accéder au jeu ou aux éléments que les joueurs y ont.

Après de nombreuses grandes aventures, nous avons pris la décision difficile de fermer Minecraft Earth en juin 2021. Nous sommes très reconnaissants de tout votre soutien, et la dernière version d’aujourd’hui comprend plusieurs ajustements pour rendre ces derniers mois aussi amusants que possible: ↣ https://t.co/D9fEGuOoqX ↢ pic.twitter.com/KyHIToSrsI – Minecraft (@Minecraft) 5 janvier 2021

La situation évidemment il a également affecté d’autres jeux basés sur la réalité augmentée, c’est pourquoi Niantic, précisément responsable de Pokemon Go et Ingress, a apporté des modifications à ses jeux afin de leur donner plus d’options pour jouer à la maison. Dans le cas de Minecraft Earth, Mojang a également apporté quelques modifications à cet égard, mais comme le jeu n’était pas encore consolidé, cela s’est avéré ne pas suffire.

Mojang a décidé, oui, que l’adieu à Minecraft Earth est aussi moins traumatisant que possible, et que ceux qui y jouent peuvent faire leurs adieux (six mois) de même. Voici ce que nous pouvons lire à ce sujet dans la communication officielle de l’étude:

Nous avons encore une mise à jour. Aujourd’hui, nous sortons la version finale du jeu, qui contient quelques modifications pour rendre votre temps dans Minecraft Earth aussi amusant que possible. Nous espérons que ces paramètres vous permettront d’explorer, de créer et de construire davantage, tout en restant en sécurité à l’intérieur. À partir de la mise à jour d’aujourd’hui:

Les transactions en argent réel sont éliminées. Les coûts de rubis sont considérablement réduits. Tout le contenu complet et inédit actuellement dans notre portefeuille est inclus. Les délais de fabrication et de moulage sont réduits. Ils sont remplacés par des augmentations d’artisanat et de fonderie inutilisées par des augmentations de rayon du même niveau. Un ensemble d’objets de créateur de personnage sera livré aux joueurs qui se connecteront entre le 5 janvier et le 30 juin.

Ce qui arrivera aux utilisateurs qui ont acheté des rubis dans l’application dans Minecraft Earth est encore plus remarquable, et c’est ledit solde sera transformé en Minecoins (la devise utilisée sur le marché Minecraft Bedrock), en plus du fait que tous les joueurs ayant effectué un achat dans le jeu recevra une copie gratuite de Minecraft (à partir de la version Bedrock).

Pour Microsoft, c’est certainement une fin décevante pour Minecraft Earth. Lorsque le jeu est sorti en 2019, il était clair que la société avait de grands espoirs pour le jeu. Le fait que Minecraft Earth n’a pas pu survivre à la pandémie, avec toutes les ressources de Microsoft à sa disposition, pas un bon signe pour l’avenir des applications de réalité augmentée, et surtout des jeux, pour le consommateur final.