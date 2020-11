Minecraft Java Betas: comment les tester?

À plusieurs reprises, nous vous avons parlé des bêtas de Minecraft. Aujourd’hui, sans aller plus loin, nous vous avons dit que la première bêta de Minecraft 1.17 Caves and Cliffs pour la version Java est désormais disponible. Un instantané (puisque c’est le nom donné aux bêtas que Mojang publie périodiquement) qui nous permet commencez à tester les nouvelles dès maintenant Minecraft aura à l’avenir.

Mais ce n’est pas seulement cela, par exemple ces dernières années Mojang a publié des bêta Minecraft coïncidant avec les imbéciles d’avril (la version anglo-saxonne du poisson d’avril) et méritent d’être testés pour leur grande originalité. Cette année (20w14infinite), sans aller plus loin, semblait normal, mais en testant certaines graines (graines) pour créer de nouveaux mondes, vous avez trouvé des résultats surprenants. À la fin de cette actualité, vous trouverez une vidéo qui donne un aperçu complet de ces mondes et de ce que vous y trouverez.

Ainsi, il est possible qu’à certaines occasions, vous vous soyez demandé ce qui est nécessaire pour pouvoir tester les bêtas de Minecraft Java. Devez-vous vous inscrire à un programme de test? Devez-vous vous engager à envoyer des commentaires sur vos tests à Mojang? Y a-t-il des limites au nombre de bêtas que vous pouvez essayer? La réponse rapide est “Non à tout”. L’accès aux bêtas est gratuit et illimité, et ne vous engage en rien. Alors, voulez-vous savoir comment les tester?

Minecraft Java Betas avec le lanceur officiel

C’est sans aucun doute l’option la plus rapide, bien qu’il soit inconnu de nombreux joueurs. La vérité est que, tout comme vous pouvez avoir plusieurs installations de différentes versions, vous pouvez également installer des versions bêta de Minecraft à partir du lanceur officiel et y accéder.

Pour installer une version bêta, ouvrez le lanceur et, lorsque vous êtes dans la section principale, recherchez et cliquez sur Installations, en haut. Cela listera toutes les installations Minecraft que vous avez actuellement:

Si vous regardez de près, vous verrez qu’en haut vous pouvez sélectionner trois types de versions: stable, snapshots et historique Et, comme je l’ai déjà mentionné, les instantanés sont les bêtas de Minecraft Java. Par conséquent, si vous cochez cette case, une nouvelle entrée apparaîtra automatiquement faisant référence au dernier instantané disponible.

Vous pouvez simplement placer le pointeur de la souris sur cette entrée et appuyer sur le bouton Lecture qui apparaîtra à sa droite. Cependant, et pour éviter les conflits avec les autres fonctionnalités dont vous disposez, surtout si vous n’avez pas configuré chacune d’elles pour qu’elle soit enregistrée dans un dossier différent, il est préférable de l’ajouter à la liste, en appuyant sur le bouton Créer, que vous pouvez voir dans le coin supérieur droit de l’image. Cela affichera une liste de toutes les installations disponibles. Vous devrez également utiliser ce système si vous souhaitez essayer les versions bêta précédentes de Minecraft., comme celui des imbéciles d’avril.

Dans ce cas, il est plus que recommandé de placer chaque installation dans un dossier différent, surtout si vous utilisez généralement des plugins et autres modules complémentaires qui, comme vous le savez déjà, sont spécifiques à chaque version.

Minecraft Java Betas avec MultiMC

L’un des risques de tester les versions bêta de Minecraft est que, petit à petit, vous aimerez avoir de plus en plus d’installations sur votre système. Il n’y a rien de mal à cela en soi, mais cela rend plus difficile la gestion des différentes instances, des modules complémentaires installés dans chacune d’elles, etc. Pour faciliter cela, il existe des lanceurs tels que MultiMC, que vous pouvez télécharger depuis son site officiel. Gardez à l’esprit, oui, que pour que cela fonctionne, et contrairement à ce qui se passe avec le lanceur officiel, pour utiliser MultiMC, vous devez avoir installé Java dans votre système.

Une fois installé, vous devrez entrer les détails de votre compte Mojang afin que MultiMC puisse télécharger les versions et bêtas de Minecraft. Vous pourrez vous connecter lors de l’installation ou, une fois celle-ci terminée, dans le coin supérieur droit de l’interface principale du programme. Et au cas où vous vous poseriez la question, oui, ils travaillent déjà à le rendre compatible avec les comptes Microsoft.

Chaque installation de Minecraft est appelée une instance dans MultiMC. Pour en ajouter une nouvelle, cliquez sur le bouton Ajouter une instance dans le coin supérieur gauche. Cela affichera une liste similaire à celle-ci:

Pour l’instant, comme vous pouvez le voir, seules les versions finales seront affichées. Pour voir les versions bêta de Minecraft, c’est-à-dire les instantanés, sur le côté droit, vous devez décocher l’entrée de version régulière et vérifier l’entrée Instantanés. De cette façon, la liste changera complètement:

Comme vous pouvez le voir, il existe deux types de noms, ceux composés de deux chiffres, un w, deux chiffres et un a, comme 20w45a, et ceux avec la numérotation d’une version finale suivie de pre ou rc et d’un nombre. Les premiers sont ceux qui nous montrent l’avancée du développement, et leur nom correspond à l’année (20 = 2020, 19 = 2019, etc.) et, à droite du w, la semaine de cette année.

Pour sa part, ceux avec le numéro de version avec un suffixe de texte peuvent être des avant-versions (pré) ou des versions candidates (rc), versions dans lesquelles le développement est pratiquement arrêté parce que les objectifs ont été atteints et les erreurs possibles commencent à être polies. Dans tous les cas, tous les éléments que vous pouvez voir ici sont des bêtas de Minecraft. Pour en installer un, il vous suffit de le sélectionner, de cliquer sur le bouton OK et vous l’ajouterez à votre installation MultiMC. Pour démarrer une instance, double-cliquez simplement dessus. La première fois, tous les fichiers nécessaires seront téléchargés et, une fois le processus terminé, vous serez en version bêta.

Quelle option est la meilleure?

Si l’utilisation que vous allez faire des bêtas est extrêmement occasionnelle et que vous ne voulez pas les garder installées sur votre système, le lanceur Minecraft peut être plus que suffisant. Cependant, si vous devez tester des versions, installer des plugins et des add-ons et autres, ce qui est essentiellement mon cas, et vous allez vouloir essayer plusieurs bêtas Minecraft Java, ma recommandation, sans aucun doute, est que vous optez pour un lanceur comme MultiMC.

Et enfin, au cas où vous oseriez enfin essayer la version de cette année des imbéciles d’avril, je vous rappelle qu’il s’agit du 20w14infinite, avec une date de publication au 1er avril 2020, et c’est la vidéo dans laquelle vous pouvez voir les graines cela inclut et que je vous recommande d’explorer: