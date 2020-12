Santa Tracker (Follow Santa Claus) est devenu presque une autre tradition de Noël, donc Google n’a pas résisté renouveler son immense collection de divertissements dédiée au Père Noël: Santa Tracker est maintenant prêt pour que les plus petits (et pas si petits) suivent le Père Noël tôt le matin du 25 décembre.

Tous les enfants ont sûrement déjà fait leur liste de souhaits, tous ces cadeaux qu’ils espèrent recevoir pendant les différentes dates de Noël. Cette année les soirées vont être complètement atypiques, mais il y a quelqu’un qui ne compte pas rater le rendez-vous habituel: le Père Noël. Tout est prêt pour que le protagoniste dodu du 25 décembre commence le voyage autour du monde. Et Google réserve beaucoup de surprises pour réchauffer les attentes.

Santa Tracker, un site Web convivial et divertissant

Ceux qui ont suivi l’application Google liée à Noël année après année savent ce qui les attend cette année: jeux pour enfants, vidéos, humour et beaucoup de plaisir avec les personnages habituels de Noël. Google conserve la même couleur que toujours, ainsi que le style décontracté des dessins. Cette année avec une nouveauté: l’accent mis sur la sécurité des personnes. Le père Noël et maman portant des masques en sont un bon exemple.

Outre les mesures dédiées à la prévention de la contagion par le Coronavirus, Google a introduit une autre nouveauté: l’application a été chargée. Sant Tracker a disparu du Google Play Store et ne sera disponible que pour ceux qui l’ont déjà téléchargé les années précédentes. Même ainsi, et depuis l’application elle-même intégré la version Web de Santa TrackerAccédez simplement à la page depuis votre mobile pour profiter de tous les divertissements que Google a préparés de la même manière.

Les enfants pourront jouer avec les elfes, préparer le Père Noël à prendre des selfies basé sur la personnalisation de son apparence, le contrôle d’un traîneau motorisé dans le vrai style Flappy Bird … Il y a même une vidéo d’une cheminée brûlant avec les pieds du Père Noël chauffant sur le feu.

Pour profiter de Santa Tracker sur votre mobile, il vous suffit d’aller sur le site Web de Google. Dans le cas où vous avez déjà installé l’application, vous pouvez la télécharger à nouveau à partir de ce lien vers le Play Store. Et si vous ne l’avez pas, et que vous préférez accéder à Santa Tracker par application (la différence avec l’accès via le Web est minime), vous pouvez télécharger la dernière version depuis APK Mirror. C’est à partir de 2019, mais ça marche aussi bien.

