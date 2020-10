On a toujours dit qu’une image (ou une vidéo) vaut mille mots. Et, sans sous-estimer la prose, les vers, la plume et la rime … jusqu’à un certain point c’est plus que vrai. Et justement, suite à cette volonté de partager notre expérience aux commandes de Commutateur Nintendo, nous lançons une nouvelle section dans laquelle combiner différents genres jouables en une seule expérience. Et quelle meilleure façon de commencer qu’avec deux titres diamétralement opposés. Et le fait est … qu’est-ce qu’un jeu de société comme Marooners (tout n’est pas Super Mario Party) et tout un RPG tactique comme Demon’s Rise – War for the Deep ont en commun. Facile, notre mini-ronde de gameplays!

Marrons Cela nous emmène dans une jungle folle dans laquelle règne le chaos et où nous devons courir, sauter et frapper comme le plus pour nous en sortir. Tout un insouciant et coloré jeu de société, dont la proposition (adaptée à tous les publics) nous propose 25 jeux et cartes d’arène différents, ainsi que plus de 70 armes ou, inclus, la possibilité de jouer jusqu’à 6 joueurs (en ligne et localement). Nous vous rappelons qu’il a actuellement plus de 90% de réduction dans l’eShop, et peut être acheté pour moins d’un euro.

Demon’s Rise – Guerre pour les profondeurs nous invite à entrer dans l’ancienne ville d’Angor, à faire équipe avec des soldats, des nécromanciens, des sorciers, des nains et jusqu’à 30 personnages dans un RPG tactique au tour par tour dans lequel vous devez non seulement prendre en compte le type d’attaque, mais aussi le terrain, les conditions des plus de 85 niveaux disponibles, les objets disponibles autour de vous, les compétences et les sorts à débloquer en cours de route ou même la capacité d’intimider. Actuellement, il est à moitié prix dans l’eShop, et peut être acheté pour seulement 3,49 euros.

Sans plus tarder, nous vous laisserons un premier gameplay qui montre les premières minutes de jeu à la fois de Marooners et Demon’s Rise – War for the Deep … dans un mini-tour de gameplays!

