Ratio est un lanceur de style minimaliste conçu pour éviter les distractions sans perdre de vue la personnalisation ou la vitesse d’utilisation du smartphone: vous pouvez ancrer des raccourcis, diviser les applications par catégories, placer vos propres widgets sur les ordinateurs de bureau et même centraliser la messagerie sur un seul écran.

Les lanceurs pour Android peuvent être de tellement de types qu’il est souvent difficile de se prononcer, surtout si deux caractéristiques sont combinées: que l’application en question est minimaliste et offre également de grandes quantités de personnalisation. En général, une prémisse exclut généralement l’autre; au moins jusqu’à ce que nous rencontrions des lanceurs comme Ratio. Cette application vous permet de changer complètement votre téléphone en offrant un look unique. Nous l’avons vérifié.

Trois bureaux personnalisables séparés par la fonctionnalité

Ratio est un lanceur relativement récent depuis qu’il a fait ses débuts dans l’App Store Android en octobre 2020. Il a évolué avec les mises à jour de la dernière version, numéro 4.0 (à partir du 12 décembre). Le lanceur offre une stabilité, une apparence minimaliste, une quantité remarquable de personnalisations et, oui, pas trop léger: il pèse environ 180 Mo. Sur les téléphones mobiles avec plus de fonctionnalités, cela peut ne pas fonctionner aussi bien qu’il le devrait.

Le lanceur divise l’interface système en trois bureaux: Racine (raccourcis), contes (applications) et arborescence (messagerie). Tous les éléments sont placés dans une rangée en accordant une attention particulière aux textes. De cette manière, l’aspect visuel est réduit au minimum afin que celui qui installe Ratio n’ait pas à trop naviguer pour choisir ce qu’il utilise le plus. Avec une prise: pas facile à configurer.

Sur le bureau de gauche, celui appelé Root, nous pouvons ancrer différents widgets, actualités, recherches ou raccourcis. C’est un espace conçu pour ajuster l’utilisation du téléphone à partir d’applications extérieures: Ratio propose d’éviter les distractions avec l’accès à l’essentiel. Il est configurable car l’espace racine prend en charge le mouvement de n’importe quel élément.

Dans la section Tuiles (le bureau central), nous pouvons déplacer les applications et les épingler par catégories. Ratio les évalue automatiquement en les distribuant dans une sorte de dossiers, tous avec des icônes noir et blanc (il est compatible avec les packs d’icônes), selon le style du lanceur. Comme c’est la logique, l’utilisateur peut choisir la disposition des applications, où chacune va et, aussi, il est possible de rechercher un spécifique ou d’accéder au tiroir avec le non catégorisé (App Box).

Enfin, l’espace appelé Tree (à droite) a un écran dans lequel les conversations de messagerie seront affichées. Ratio est compatible avec WhatsApp, Facebook Lite, Instagram et Telegram: par l’accès aux notifications et avec votre propre client dans le cas du Telegram susmentionné. Tree a besoin d’un enregistrement par courrier (gratuit) et donne au lanceur accès à un large choix d’autorisations, avec les risques de confidentialité que cela implique (en principe, c’est sûr).

En dépit d’être minimaliste, Ratio est assez complexe à configurer. Bien que cela vaille la peine de se plonger dans ses paramètres, surtout si vous souhaitez personnaliser entièrement le lanceur

Le ratio a semblé être un excellent pari pour la différenciation dans le domaine des lanceurs. Il apporte du charisme, permet de nombreux ajustements et peut gagner beaucoup de temps pour ceux utilisent activement leur téléphone et veulent le garder organisé. Il s’agit d’une application gratuite, sans publicité et qui ne propose actuellement pas d’achats intégrés.

Rapport