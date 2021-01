Le début d’une nouvelle année donne toujours des raisons de se fixer des objectifs et d’essayer d’adopter de nouvelles habitudes. Bien qu’il s’agisse d’un changement plutôt symbolique, la vérité est qu’il nous en donne l’excuse parfaite. Netflix le sait bien et se souvient de son grand succès en 2019 avec Commander avec Marie Kondo! En 2021, il l’essaie avec le minimalisme: moins c’est plus.

Minimalism: Less is More a été réalisé par Matt D’Avella. Il est sorti récemment sur Netflix et fait partie des nouveautés de ce mois de janvier 2021. Les “minimalistes” déjà connus, Josua Fields Millburn et Ryan Nicodemus, ils nous racontent ce que le minimalisme a fait dans leur vie et tout ce qu’il peut faire pour nous si nous nous arrêtons pour réfléchir sur les objets que nous avons et la façon dont nous les consommons.

Minimalisme: moins c’est plus, un documentaire chaotique

D’Avella a réalisé un autre documentaire sur «les minimalistes» en 2015. Dans ce film, Josua Fields Millburn et Ryan Nicodemus nous ont également raconté leur expérience, mais ils suivent aussi une sorte de road trip avec eux, tout en faisant passer le mot du minimalisme à travers les États-Unis. Minimalisme: Less is More, le nouveau documentaire Netflix, tente de reproduire la formule, mais échoue.

Bien qu’il ait une production plus élevée, et cinq ans se sont écoulés depuis cette expérience porte-à-porte pour les minimalistes, Minimalisme: Less is more, trébuche sur ses propres éléments. C’est presque un paradoxe qu’un documentaire sur le minimalisme se sente désordonné. Mais c’est comme ça que ça se passe avec ce contenu qui, en plus de ce qui précède, vient nous broyer avec ses différents moments pleins de kitsch.

Le minimalisme n’est pas pour tout le monde, nous ne le sommes pas tous

Josua Fields et Ryan Nicodemus sont deux personnages fantastiques. Ils sont charismatiques, charmants et ont une belle histoire à nous raconter. Dans le documentaire de 2015, ils le font facilement et c’est très amusant de les voir tous les jours donner leurs conférences et voyager à travers le pays avec deux t-shirts dans leur valise. Dans Minimalism: Less is more, le récit saute d’un côté à l’autre. Il y a des gens qui, pour une raison ou une autre, donnent leur témoignage, même si nous ne savons pas très bien à qui ils le disent; s’ils ont appris des minimalistes ou l’ont fait par eux-mêmes.

Il y a aussi d’autres invités qui nous parlent du consumérisme et de la terrible recherche d’épanouissement que nous tenons à trouver dans les objets et dans l’acte d’achat. À d’autres moments, nous voyons des reconstitutions des moments clés de Josua et Ryan qui les ont menés à une vie dans le Mininalisme. Des faits qui les ont fait valoriser leur environnement, les objets et atteindre une certaine paix et harmonie autour d’eux. Ces pièces ne sortent pas toujours bien épargnées et semblent même se chevaucher, inutiles.

Ça oui, vers la fin du minimalisme: moins c’est plus, les choses s’améliorent et se concentrer sur ce qui nous intéresse le plus, le minimalisme en action. C’est ici qu’ils nous donnent quelques premières étapes pour commencer à se débarrasser des objets. Il est également expliqué avec une grande clarté qu’il n’est pas nécessaire de se convertir au minimalisme extrême et de tout acheter avec un style minimaliste, car cette philosophie n’est pas une mode, mais une manière alternative de voir et de vivre la vie dans un monde où tout est à portée de main. un clic.

La vérité est que Netflix parvient à garder un œil sur un problème très important avec son documentaire Minimalism: Less is more, bien qu’il trébuche en chemin. Bien que le réalisateur de ce film ne soit pas doué pour la narration, le message est très intéressant. Quoi qu’il en soit, nous avons chacun le verdict final sur ce nouveau documentaire sur la plateforme.

Minimalisme: Less is More est disponible pour tous les abonnés Netflix.

L’article «Minimalisme: moins c’est plus», le nouveau documentaire chaotique de Netflix a été publié sur Hypertext.