Il y a des acteurs très secondaires qui, pour une belle opportunité dans un film ou une série à succès et leur bon travail dedans, gagnent un petit trou dans la mémoire émotionnelle des téléspectateurs. Est ce qui est arrivé à L’actrice croate Mira Furlan (1955-2021), décédée des complications du virus du Nil occidental à soixante-cinq ans. Ses rôles les plus reconnaissables sont sans aucun doute celui de l’ambassadeur Minbarian Delenn dans Babylone 5 (J. Michael Straczynski, 1993-1998) et, surtout, Danielle Rousseau, l’étrange habitant de l’île de Perdu (JJ Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber, 2004-2010). Mais il a également participé à des travaux pertinents et à un couple qui attendent toujours d’être publiés.

Par exemple, elle joue Ankica Vidmar dans le film Papa est en voyage d’affaires (Emir Kusturica, 1985), nominé pour un Oscar et lauréat au Festival de Cannes. Il prête sa voix à Silver Sable dans la série animée Homme araignée (Stan Lee et Steve Ditko, 1994-1998). Et elle joue Dina Risi dans l’épisode «South by Southwest» (6×17) de Marine: enquête criminelle (Donald P. Bellisario et Don McGill, depuis 2003), à Lucija en Cirkus Columbia (Danis Tanovic, 2010), à Velida dans Renaître (Sergio Castellitto, 2012) ou le voyageur en Une pincée de magie (John-Paul Nickel, depuis 2015). Et les dernières œuvres de Mira Furlan étaient sa Jovana du court Pred nama et son Agnes du long Burning at Both Ends (Aleksandar Adzic, Matthew Hill et Landon Johnson, 2020).

