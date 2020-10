Le Samsung Galaxy S7 a peut-être atteint son cycle de mise à jour de sécurité trimestriel, mais il n’a pas cessé de recevoir des mises à jour: le fabricant le met à jour à nouveau avec le patch de septembre. Tout un exploit pour les mobiles qui sont sur le marché depuis plus de quatre ans.

L’un des problèmes les plus courants d’Android est celui des mises à jour, un problème que la plupart des utilisateurs ont connu à un moment donné. En fait, si vous faites partie de ceux qui font partie du système depuis quelques années, vous aurez incapacité de mettre à jour votre smartphone après quelques années. Et j’espère qu’ils ne sont généralement pas distribués ou mis à jour de sécurité. C’est pourquoi l’attitude de Samsung envers sa famille Galaxy S7 est si notoire: l’entreprise met à jour à nouveau son correctif de sécurité après avoir épuisé le cycle.

Les Samsung Galaxy S7 et S7 Edge ont de la chance

Mise à jour de sécurité sur le Samsung Galaxy S7. Image de SamMobile

La mise à jour de sécurité a commencé à être publiée dans certains territoires où les deux téléphones ont été distribués, Le Samsung Galaxy S7 et le Samsung Galaxy S7 Edge. Comme le confirme SamMobile, cette mise à jour circule aux États-Unis et au Canada, en attente d’être étendue à un plus grand nombre de territoires. Nous avons vérifié notre Samsung Galaxy S7 espagnol et ne l’avons pas encore reçu.

Le Samsung Galaxy S7 a épuisé son cycle de mises à jour de sécurité (le dernier patch dont nous disposons date de mars 2020), d’où la surprise après avoir trouvé un nouveau patch. Cette mise à jour a un poids de près de 70 Mo, corrige de nombreux bogues de sécurité sur les téléphones concernés et devrait également améliorer les performances. Toujours sans télécharger la version Android ou la couche depuis le Samsung Galaxy S7 rester sur Android 8 Oreo avec Samsung Experience.

Il est prévu que la nouvelle mise à jour de sécurité se répandra dans tous les territoires au-delà des États-Unis et du Canada. Si vous possédez un Samsung Galaxy S7 ou Galaxy S7 Edge, vérifiez les mises à jour de votre téléphone pour voir si elles sont disponibles.

