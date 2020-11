La eShop est le magasin virtuel du Big N grâce auquel les joueurs peuvent obtenir un grand nombre de titres au format numérique, qui gagne de plus en plus de followers. Ainsi, ce magasin est disponible au Nintendo Commutateur et, par conséquent, ont été annoncés nouvelles maintenances qui rejoignent celles déjà planifiées des services en ligne de la console hybride, afin que les joueurs puissent continuer à utiliser ce service sans aucun inconvénient. Faites attention aux lignes suivantes pour ne pas rater un seul détail de ces entretiens, car pendant ce temps nous ne pourrons pas accéder à ces magasins!

Nintendo Switch aura plus de maintenance en novembre 2020

Contrôle parental pour Nintendo Switch, sur iOS et Android (9 novembre):

Royaume-Uni: de 5 h à 6 h Europe: de 6 heures du matin à 7 heures du matin.

Confirmation du parent / tuteur Nintendo Switch (17 novembre):

Royaume-Uni: de 4h30 du matin à 6h30 du matin. Europe: De 5h30 du matin à 7h30 du matin.

Utilisation des cartes de crédit dans l’eShop Nintendo Switch (17 novembre):

Royaume-Uni: de 4h30 du matin à 6h30 du matin. Europe: De 5h30 du matin à 7h30 du matin.

Nintendo Switch eShop (17 novembre):

Royaume-Uni: de 4h30 du matin à 5h30 du matin. Europe: De 5h30 du matin à 6h30 du matin.

De cette façon, si nous voulons faire des achats dans l’eShop Nintendo Switch ou si nous voulons jouer en ligne, pendant ces heures, nous ne pourrons pas accéder à ces services, car nous travaillerons pour offrir aux joueurs la meilleure expérience possible. Et vous, êtes-vous amoureux du format numérique ou faites-vous partie de ceux qui préfèrent, par-dessus tout, le format physique? Et jouez-vous habituellement en ligne ou faites-vous partie de ceux qui préfèrent avant tout les jeux solo?

