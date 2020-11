Il est temps de parler de l’actualité de Samsung en référence à deux de ses terminaux les plus populaires tels que le Samsung Galaxy A31 et Galaxy M51, deux téléphones qui voient maintenant comment la couche de personnalisation est mise à jour en leur fournissant One UI 2.5 comme les autres frères de son catalogue.

Nous avons déjà eu une analyse complète du Galaxy M51. Un terminal arrivé en Espagne il y a quelques semaines avec une excellente batterie. De son côté, le Galaxy A31 est un autre modèle qui est déjà passé entre nos mains et doté d’une grosse batterie, il a été lancé dans la première partie de l’année. Dans les deux cas, recevront leur part correspondante de One UI 2.5.

Améliorations de la sécurité

Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI 2.5 pour le Galaxy A31 et le Galaxy M51. Plus précisément, c’est la version de firmware A315NKSU1BTK2 pour Samsung Galaxy A31 et version M515FXXU1BTK4 pour Galaxy M51.

Une mise à jour qui met à jour initialement la sécurité dans les deux modèles, qui ont désormais le patch de sécurité de novembre. Et avec cette amélioration, de nouvelles fonctions et ajouts, dont certains apparaissent dans d’autres modèles de la marque et que nous sommes en train de revoir.

Avec l’arrivée de One UI 2.5 sur les Galaxy M51 et Galaxy A31, Samsung prend ces terminaux améliorations des performances de la caméra et l’arrivée de messages d’urgence que nous avons déjà vus dans d’autres modèles et qui permettent de partager l’emplacement toutes les 30 minutes pendant 24 heures.

Il y a aussi une amélioration de l’écriture, en étant désormais capable d’utiliser un clavier prenant en charge l’utilisation de la division horizontale ainsi que la possibilité d’utiliser les gestes Google avec des applications tierces et le nouveau Bitmoji pour briller sur l’écran permanent (AOD).

Pour améliorer la sécurité, les deux appareils auront désormais la possibilité pour les utilisateurs de demander un Mot de passe Wi-Fi lorsqu’ils souhaitent utiliser le mobile comme point d’accès. Améliorations qui accompagnent les corrections de bogues et autres améliorations des performances du système.

La mise à jour du Galaxy A31 a été lancée en Corée du Sud, tandis que pour les utilisateurs du Galaxy M51, One UI 2.1 a fait ses débuts en Russie et en Ukraine. Espérons que cela ne prendra pas trop de temps pour se propager à d’autres marchés. N’oubliez pas que si vous possédez l’un de ces deux modèles, vous pouvez vérifier si la mise à jour est disponible en regardant dans le “Réglages” et dans la section “Mise à jour logicielle”.

