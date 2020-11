Le lancement des processeurs Ryzen 5000 n’a laissé personne indifférent. Quand AMD a présenté cette nouvelle génération et a annoncé les changements apportés par l’architecture Zen 3, cela nous a laissé une promesse fantastique: jusqu’à 19% d’amélioration de l’IPC par rapport à la génération précédente, c’est-à-dire par rapport à Zen 2, bien que ce ne soit pas la seule nouveauté intéressante.

Ceux qui nous lisent quotidiennement vous connaissez déjà les principaux changements qui introduit Zen 3. Pour les nouveaux venus, mais aussi pour ceux qui ont une mauvaise mémoire, je vous invite à revoir cet article dédié à une telle architecture.

Le pilier central qui a permis cette énorme augmentation de l’IPC se trouve dans une curieuse approximation d’un conception de noyau partiel monolithique. Ne vous méprenez pas, Zen 3, et donc le Ryzen 5000, maintenir l’approche MCM que nous avons vu dans Zen 2, ce qui signifie que le chiplet (unité CCD) est toujours présent, et qu’il partage la vedette avec une puce d’E / S qui contient tous les éléments d’interconnexion, y compris le contrôleur de mémoire.

Cependant, Zen 3 abolit la conception CCX à deux unités avec quatre cœurs et 16 Mo de L3 chacun par CCD et pariez sur un seul bloc avec huit cœurs et 32 ​​Mo de L3, facilitant la communication entre les cœurs, réduisant les latences, simplifiant la distribution de la charge de travail et permettant à chaque cœur d’accéder à l’intégralité des 32 Mo de L3.

Sur le papier, cela sonne bien, mais les comparaisons publiées par des médias renommés ne montrent pas tout à fait des valeurs qui nous permettent de voir clairement si AMD a vraiment réalisé une augmentation aussi importante de l’IPC. Heureusement, de HardwareUnboxed, ils nous ont surpris avec une comparaison très intéressante et parfaitement exécutée, dans laquelle ils analysent les performances du Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 3800X, Ryzen 7 5800X et Core i7 10700K, quatre processeurs qui ajoutent 8 cœurs et 16 threads, et qui ont un IPC très différent.

Pour affiner les résultats et montrer de manière réaliste les améliorations au niveau IPC de chaque puce, avoir tous les modèles réglés sur une fréquence de 4 GHz, une valeur qui, comme nous vous l’avions dit lors de l’analyse du Ryzen 7 1800X, est le maximum que ledit processeur peut atteindre de manière stable sans avoir à entrer de tensions indésirables.

Avant d’aller voir les résultats, passons en revue les spécifications du béton de chaque processeur pour avoir une vision plus claire des différences qu’ils présentent.

Ryzen 7 1800X

Architecture zen en cours de 14 nm. Huit cœurs et seize threads à 3,6 GHz-4 GHz, mode normal et turbo. Prend en charge l’overclocking avec le chipset B350 et supérieur. 16 Mo de mémoire cache L3. TDP de 95 watts. Compatible avec la prise AM4.

Ryzen 7 2700X

Architecture Zen + en processus 12nm. Huit cœurs et seize threads à 3,7 GHz-4,3 GHz, en mode normal et turbo. Prend en charge l’overclocking avec le chipset B350 et supérieur. 16 Mo de mémoire cache L3. TDP de 105 watts. Compatible avec la prise AM4.

Ryzen 7 3800X

Architecture Zen 2 en processus 7 nm. Huit cœurs et seize threads à 3,9 GHz-4,5 GHz, mode normal et turbo. Prend en charge l’overclocking avec le chipset B350 et supérieur. 32 Mo de mémoire cache L3. TDP de 105 watts. Compatible avec la prise AM4.

Ryzen 7 5800X

Architecture Zen 3 en processus 7 nm. Huit cœurs et seize threads à 3,8 GHz-4,7 GHz, en mode normal et turbo. Prend en charge l’overclocking avec le chipset B450 et supérieur. 32 Mo de mémoire cache L3. TDP de 105 watts. Compatible avec la prise AM4.

Core i7 10700K

Architecture Comet Lake S en cours de 14 nm ++. 8 cœurs et 16 threads à 3,8 GHz-5,1 GHz, mode normal et turbo. Socket LGA 1200 avec chipset série 400. Prend en charge l’overclocking avec chipset série Z490. TDP de 125 watts. Cache intelligent de 16 Mo.

Le Ryzen 5000 représente un très gros saut au niveau IPC

Telle est, sans aucun doute, la conclusion que nous pouvons tirer de la comparaison faite par HardwareUnboxed. En utilisant des processeurs avec le même nombre de cœurs et de threads configurés à 4 GHz, on obtient une situation d’égalité entre eux qui ne peut être cassé que par la différence en termes d’IPC.

Si nous regardons le Ryzen 7 1800X, nous voyons que toujours une puce très performante, et qu’il offre un excellent niveau de performance malgré le fait qu’il sera bientôt quatre ans sur le marché. De son côté, le Ryzen 7 2700X est un peu plus haut que ça, un résultat qui confirme ce que nous vous disions déjà à l’époque dans notre analyse, à savoir que Zen + représentait une légère augmentation de l’IPC par rapport au Zen (entre 2% et 4%). Il est cependant curieux de voir que le Ryzen 7 2700X perd dans certains tests.

Le Ryzen 7 3800X confirme ce que nous savons tous, cette architecture Zen 2 a marqué une énorme avance contre Zen +Bien que ce ne soit pas suffisant pour surpasser complètement Intel. D’autre part, le Ryzen 7 5800X, représentatif de la série Ryzen 5000 d’AMD dans cette comparaison, montre clairement que le géant de Sunnyvale a finalement submergé Intel.

Dans le graphique ci-joint, vous pouvez voir la différence en pourcentage, en termes d’IPC, qui existe entre tous les processeurs de la comparaison. La série Ryzen 5000 a atteint, en moyenne, Amélioration de 22% de l’IPC par rapport à la série Ryzen 3000 dans les jeux (Nous commençons par les 8 jeux testés par HardwareUnboxed). Si nous comparons la série Ryzen 5000 à la dixième génération Core, nous voyons que la différence est petite, une amélioration d’environ 7% de l’IPC.

Enfin, si on regarde l’évolution que le Ryzen 5000 a marquée par rapport au Ryzen 1000, on se rendra compte que la différence est énorme, puisque Le CPI du Ryzen 7 5800X dépasse le Ryzen 7 1800X de 43% en moyenne. Cela ne vous impressionne pas? Eh bien, il ne faut pas oublier qu’AMD a réussi à améliorer l’IPC de ses processeurs de 43% en un peu plus de trois ans et demi.

Toute la question de l’amélioration des performances et de l’IPC est claire pour nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur les tests de performances synthétiques et avec des applications professionnelles, je vous invite à regarder la vidéo HardwareUnboxed, car elle est très illustrative et facile à comprendre, même si vous ne maîtrisez pas bien l’anglais. Avant de terminer je veux faire une mention spéciale de la consommation, puisque le Ryzen 7 5800X consomme non seulement moins que le Core i7 10700K, mais il est également plus efficace que le Ryzen 7 3800X, ce qui confirme que Zen 3 est une architecture plus puissante avec de meilleures performances par watt consommé.

De quelle mémoire ai-je besoin pour accompagner un Ryzen 5000?

C’est l’une des questions qui a le plus de présence après le lancement de l’AMD Ryzen 5000. Comme beaucoup de nos lecteurs le savent, tous les processeurs actuels ont, dans une plus ou moins grande mesure, dépendance considérable de la vitesse de la RAM et sa configuration afin de développer tout son potentiel. Nous avons déjà eu l’occasion d’en parler dans notre dernier guide dédié à la RAM.

Les Ryzen ne font pas exception à cette règle, en fait, ils sont tout le contraire. La différence de performances que nous pouvons voir si nous utilisons des mémoires à 2666 MHz ou moins est très grande, il faut donc être très prudent avec la configuration que nous montons, car si nous optons pour des mémoires lentes, nous pourrions finir par créer un goulot d’étranglement majeur.

Avec la série Ryzen 1000, le niveau optimal est trouvé à partir de 2933 MHz, bien que nous puissions remarquer des améliorations considérables jusqu’à 3 200 MHz. Dans le cas de la série Ryzen 2000, pratiquement la même chose se produit, et avec la série Ryzen 3000 il faut commencer à 3200 MHz, bien que nous puissions remarquer des améliorations qui compensent partiellement l’investissement jusqu’à 3 600 MHz.

Dans le cas du Ryzen 5000, basé sur Zen 3, on peut utiliser des mémoires à des fréquences plus élevées, mais où est le point optimal en termes de performances par euro investi? Comme nous pouvons le voir dans le graphique ci-joint, la différence entre l’utilisation d’un kit DDR4 à 4000 MHz et le montage d’un kit à 3600 MHz est pratiquement nul, et il n’y a pas beaucoup de différence lors de l’utilisation d’un kit de mémoire RAM 3200 MHz.

Eh bien, si nous introduisons le prix de vente dans l’équation, la conclusion est claire, d’un point de vue strict le meilleur rapport qualité-prix par euro investi est obtenu avec les kits de mémoire DDR4 à 3600 MHz, puisqu’on peut trouver des packs de 16 Go (2 x 8 Go) à partir de 70 euros, tandis que les kits DDR4 à 3200 MHz commencent à 66 euros. Si nous voulions monter un kit de même capacité à 4000 MHz, il faudrait investir plus de 130 euros, et évidemment cela n’en vaut pas la peine, car cela reviendrait à dépenser deux fois plus pour obtenir une amélioration moyenne de 2%.

Avant de terminer, je tiens à vous rappeler quelque chose de très important, à savoir que les résultats que nous prenons comme référence sontsur les valeurs moyennes dans les jeux qui ont une dépendance CPU très inégale. Dans la comparaison, nous avons inclus des titres tels que Red Dead Redemption 2, qui dépend très peu du processeur, et d’autres comme Assassin’s Creed Odyssey et Shadow of the Tomb Raider, qui dépendent beaucoup plus du processeur. De toute évidence, la vitesse de la RAM fait une différence un peu plus grande, mais elle reste minime.

Pour monter un Ryzen 5000 vous n’avez donc pas besoin d’un kit mémoire RAM haut de gamme, vous n’aurez pas à investir plus de 100 euros dans ce composant pour en faire bon usage, vous pouvez partir de kits entre 66 et 70 euros sans problème. Cela s’applique non seulement au Ryzen 5000, mais également à la série Ryzen 3000, alors gardez cela à l’esprit.