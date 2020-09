Cela fait plusieurs mois que la liste des mises à jour Windows a ajouté un jalon marqué avec l’arrivée de Windows 10 2004, une mise à jour qui a donné beaucoup à parler, d’abord en raison des multiples problèmes qui y ont été détectés et, plus tard, lorsqu’ils ont finalement été résolus par Microsoft. Il y a eu tellement de bruit autour de la mise à jour de mai 2020, qu’il semble que Redmond repense le cycle de mise à jour de Windows. L’idée serait de passer de deux grosses mises à jour par an à une seule, mais beaucoup plus raffinée.

Et c’est que, si attendre quelques semaines avant d’installer les mises à jour Windows était déjà une mesure de sécurité raisonnablement judicieuse il y a quelques mois, chaque jour il est plus clair qu’aujourd’hui c’est plus que recommandé, à moins que vous n’aimiez l’idée d’être un cochon d’Inde. Cependant, C’est une chose de laisser une marge prudentielle, et une autre de les reporter sine dieSoit par notre propre décision (ce qui n’est pas recommandé, surtout si nous parlons de mises à jour de sécurité) ou parce que, pour une raison quelconque, notre système d’exploitation ne nous permet pas de télécharger et d’installer ces mises à jour.

Et à ce stade, de nombreux utilisateurs se concentrent, sur l’impossibilité d’installer les mises à jour Windows sur leurs appareils, sans connaître la raison pour laquelle ce crash se produit. Comme nous vous l’avons déjà dit, Microsoft travaille sur plusieurs mesures pour accélérer les processus de validation dont il dépend, à son tour, que les mises à jour Windows atteignent tous les systèmes Ils les attendent, mais il y a aussi un problème de communication, car les utilisateurs ne connaissent pas les raisons, si Microsoft travaille à les résoudre et, bien sûr, quel est le temps estimé pour eux pour mettre à jour leurs systèmes.

Même avec l’opposition de certains, et pour travailler à la résolution de ce problème de communication, Microsoft a créé un site Web où, depuis quelques mois maintenant, publie des informations sur l’état des mises à jour Windows, dans ce cas de la mise à jour de mai 2020, dans laquelle on peut voir, de première main, les conflits détectés entre Windows 10 2004 et certains pilotes, qui peuvent soit empêcher la mise à jour, soit produire un comportement irrégulier du système si elle est appliquée .

C’est bien, mais dans de nombreux cas, ce n’est pas suffisant. Heureusement, et de Softpedia, Microsoft pourrait travailler sur une nouvelle fonction de Windows Update qui se chargerait d’informer les utilisateurs de la raison pour laquelle toutes ou certaines mises à jour Windows n’atteignent pas votre système comme elles le devraient. Un objectif louable mais quelque peu complexe, surtout si l’on pense aux utilisateurs sans profil technique.

Pour comprendre cela, nous devons savoir que les mises à jour Windows sont affichées par blocs et que celles-ci sont liées au matériel des appareils qui les reçoivent. Donc, Microsoft doit trouver le juste milieu entre offrir plus d’informations (son objectif est que l’ensemble du processus soit mieux informé pour l’utilisateur), sans le saturer d’énormes annonces d’appareils parmi lesquels chaque utilisateur devra rechercher sa carte son, le chipset de sa carte mère, la version du pilote de la carte graphique qu’il utilise, etc. Trop d’informations, trop de données qui, au final, peuvent être presque aussi informatives que le néant absolu.

En théorie, ce n’est que quelques semaines, au plus deux mois, pour luià l’arrivée de Windows 10 20H2, la deuxième mise à jour majeure de ce 2020 et qui récupère le format du service pack, de sorte que cette nouvelle fonctionnalité d’informations de mise à jour Windows peut ne pas arriver à temps pour la mise à jour. Cependant, et plus encore s’il est confirmé que Microsoft va opter pour une seule mise à jour majeure par an, il serait plus que souhaitable qu’elle vienne de pair avec cette nouvelle fonction. Sera-ce finalement comme ça? Nous le saurons au plus tard l’année prochaine.

L’entrée Mises à jour Windows: quand est-ce mon tour? Il est original de MuyComputer