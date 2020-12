Xiaomi a officiellement présenté MIUI 12.5. Cette nouvelle couche de personnalisation s’accompagne d’améliorations substantielles en termes de performances, de confidentialité et d’interface. La liste des appareils compatibles a également été publiée. Parmi eux, plus de 20 terminaux de Xiaomi, Redmi et POCO.

Il performance C’est l’un des piliers de cette nouvelle mise à jour. Xiaomi personnalise le logiciel de ses appareils depuis des années. Au-delà des nouveautés graphiques et interactives, ils ont mis l’accent sur la fluidité.

Quoi de neuf dans MIUI 12.5

L’un des problèmes auxquels les utilisateurs sont confrontés concerne les applications préinstallées. Ceux-ci occupent de l’espace, mais ne peuvent pas être désinstallés. Cette mise à jour réduit le nombre d’applications qui ne peuvent pas être désinstallées à seulement neuf. Autrement dit, nous aurons moins de bloatware et nous gagnerons en espace de stockage.

Il performance C’est l’une des grandes nouveautés. Les animations ont été améliorées, avec une courbe dynamique qui leur permet d’être plus fluides et plus rapides. La consommation d’énergie a également été pensée. En ce sens, ils assurent que MIUI 12 est capable d’offrir jusqu’à 25% d’économies. Ces fonctionnalités pourraient être idéales pour les appareils plus modestes.

Les fonds d’écran animés ont également leur place dans MIUI 12. Mountain Snow, l’un d’entre eux, s’intègre dans le bureau et l’écran de verrouillage. De plus, il est présent en mode d’affichage permanent. Qu’ont-ils de nouveau? La lumière du jour des fonds change au fil des heures.

MIUI 12.5, la nouvelle interface graphique de Xiaomi

Si vous attendiez une modification des notifications, MIUI 12 apportez plus de nature à votre appareil. L’une des nouvelles fonctions vous permettra de configurer les sons de différents animaux tels que les éléphants et les oiseaux. De plus, des modifications ont été apportées au système de vibration.

La société chinoise a également gardé un œil sur la confidentialité. MIUI 12.5 incorpore des dossiers sécurisés pour la protection des fichiers et limite l’accès aux dossiers des utilisateurs. De plus, il offre des options de navigation améliorées et est plus strict lors de l’octroi d’autorisations aux applications.

Appareils compatibles avec MIUI 12.5 beta

Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra et Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro 5G, Redmi K30i 10X 5G et Redmi 10X Pro 5G. Redmi Note 9 5G. Redmi Note 7 et Redmi Note

7 Pro.5Gv, Redmi K30S Ultra et Redmi K30 Ultra Xiaomi Mi 9 et Xiaomi Mi 9 SE. Xiaomi Mi CC9e et Xiaomi Mi CC9 Pro. Redmi K20 et Redmi K20 Pro. Redmi

