Les couches des différents fabricants sont en constante évolution et leurs évolutions sont plus appréciées que celles du système d’exploitation lui-même, puisqu’elles sont introduites plus fréquemment au cours de l’année. MIUI est l’une des couches qui reçoit le plus de mises à jour et il semble que dans MIUI 12 changements arrivent très bientôt.

Selon les développeurs XDA, des modifications sont déjà en cours de préparation dans MIUI 12 qui semblent avancées dans la version bêta de la couche et qui n’ont pas encore été publiées pour le reste des utilisateurs de Xiaomi. Et parmi ces changements, le plus frappant est le changement d’apparence du multitâche bien que nous puissions choisir le design que nous aimons le plus.

Multitâche horizontal

Jusqu’à présent, le multitâche sur MIUI 12 est complètement vertical. Lorsque nous appuyons sur le bouton pour y accéder ou pour accéder au geste d’écran natif, les applications ouvertes sont affichées dans deux colonnes et nous pouvons monter et descendre de l’écran jusqu’à ce que nous choisissions celle que nous voulons ouvrir ensuite. Maintenant, MIUI multitâche, la section Récent, préparer les changements.

Comme l’indique la dernière version bêta de MIUI 12, une option sera introduite dans la configuration de l’écran d’accueil appelée “Commander des articles dans Récents” ou “Réorganiser les articles dans Récents” qui nous permettra choisissez entre le multitâche classique que nous avons déjà décrit ou un multitâche horizontal, qui affichera une application ouverte par page et nous permettra de faire défiler vers la gauche et la droite pour trouver l’application que nous recherchons.

En plus de ce changement, d’autres sont introduits comme un nouveau flou gaussien pour le système et quelques corrections de bugs lié au fonctionnement du calque, ainsi que des animations modifiées. Tout cela est testé dans la version de MIUI Launcher Alpha v4.21.0.2425-10261728 et atteindra finalement la version disponible pour tout le monde.

