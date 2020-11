Le dernier numéro du Magazine japonais Famitsu arrive dans les kiosques japonais avec six nouveaux titres à venir sur Nintendo Switch et un seul jeu vidéo non prévu pour Nintendo. Nous parlons de Watch Dogs: Legion, et il est le mieux noté dans cette édition du magazine japonais. Mais, demandez-vous, comment Kingdom Hearts: Melody of Memory et Sakuna: Of Rice and Ruin ont-ils évolué?

Le titre musical de Square Enix, qui arrive sur les consoles Microsoft, Sony et Nintendo, a reçu un 34/40 (85%), alors que l’aventure la plus rizicole dans le temps a pris un 33/40 (82,5%), étant respectivement le deuxième et le troisième jeu le mieux noté de cette édition de Famitsu. Un autre jeu vidéo attendu par les fans est Bakugan: Champions of Vestroia, qui atteint le score de 28/40 (70%).

Voir également

Famitsu Scores Round

Bakugan: Champions de Vestroia (NSW) – 6/7/7/8 [28/40]

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4, Xbox One, NSW) – 9/9/8/8 [34/40]

Père fou (NSW) – 7/7/8/7 [29/40]

Piofiore: Épisode 1926 (NSW) – 8/8/8/8 [32/40]

Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4, Switch) – 9/8/8 [33/40]

Ils saignent des pixels (NSW) – 7/7/6/8 [28/40]

Watch Dogs: Legion (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 9/9/9/9 [36/40]

La source

Cela pourrait t’intéresser