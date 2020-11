Découvrez les meilleures réductions de dernière minute et profitez-en.

Écrit par JuanMi Guirado

Xiaomi Mijia M365 Scooter Pro Smart E

Le sentiment des rues a atteint AliExpress à un prix révolutionnaire à ce jour.

Un scooter électrique avec une batterie qui assure une autonomie jusqu’à 45 km, une vitesse maximale de 25 km / h, entièrement pliable en 3 secondes, et lauréat de dizaines de prix de design.

Monter un Écran LCD à 6 lignes dans lequel vous verrez toutes les informations en direct telles que la vitesse, la distance et la batterie restante, ainsi que le choix de l’un des 3 modes de conduite.

Acheter sur AliExpress: Xiaomi Mijia M365 Scooter Pro Smart E

OnePlus 8T

L’un des mobiles de l’année dans la gamme haut de gamme est ce OnePlus 8T. Avec la dernière version d’Android et Oxygène OS il n’a pas de rival.

De plus, nous pourrions être devant le meilleur écran du marché. Ce OnePlus 8T monte un processeur Snapdragon 865, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage de base.

D’autre part, son Écran Amoled de 6,55 pouces avec une résolution Full HD +, votre 4 caméras de 48, 16, 2 et 5 mégapixels, sa connectivité 5G et NFC, et sa batterie longue durée 4500 mAh avec charge rapide à 65 W, ils en font la meilleure option en ce moment, et plus encore pour cette précieuse.

Acheter sur AliExpress: OnePlus 8T 8/128 Go

Téléviseur intelligent LG 65UN71006LB / 65UN80006LA

Si vous envisagez de rénover votre ancien téléviseur, c’est une excellente opportunité pour cela. Si vous avez de l’espace pour spectaculaire 65 pouces de ce téléviseur LG, félicitations.

Nous sommes face à un morceau de LG Smart TV, modèle de 2020, 164 cm de diagonale, avec une dalle IPS en résolution Technologie 4K, HDR10 Pro et HLG, du son Ultra Surround avec 20W puissance, processeur quad-core 10 bits avec IA, et faible latence pour profiter de votre console ou PC qui y sont connectés sans retards de signal et extrême fluidité.

Ne la laissez pas s’échapper!

Acheter sur AliExpress: LG 65UN71006LB / 65UN80006LA

JBL Flip 5

Parler de JBL en termes de son, c’est essentiellement parler de qualité. Ce JBL Flip 5 vient d’améliorer légèrement sa quatrième version avec un une plus grande autonomie et un son poli.

C’est un haut-parleur Bluetooth avec Résistance à l’eau IPX7, batterie avec jusqu’à 12 heures de lecture avec une seule charge, possibilité de connectez deux JBL Flip pour organiser une grande fête, et des bords rembourrés pour résister aux chutes inattendues.

Ce JBL Flip 5 est disponible en 3 couleurs et avec un poids de 540 grammes. Mais la meilleure chose est son prix.

Acheter sur AliExpress: JBL Flip 5

Tapis de course R1 Pro

Un jour de plus tu sors t’entraîner, mais il pleut. Que fais tu? Vous dépliez votre R1 Pro que vous gardez sous le canapé ou le lit et commencez à marcher.

Nous avons devant nous un tapis roulant / tapis roulant révolutionnaire. Se plie en 2 zones Et il peut être stocké à la fois verticalement et horizontalement.

Vous pouvez vous entraîner avec un vitesse maximale de 10 km / h, contrôlez votre vitesse au moyen d’un petit télécommande et utilisez votre système protection antichute qui détecte lorsque vous vous éloignez de la bande.

De plus, si vous souhaitez voir votre série ou l’actualité sur votre mobile, il dispose d’un soutien spécial pour cela sur la barre en aluminium avant.

Acheter sur AliExpress: Tapis de course R1 Pro

Judas numérique intelligent EZVIZ DP1

Nous avons un écran + un judas numérique avec lequel nous pouvons voir qui frappe à ta porte. Placez la caméra devant votre porte, l’écran dans un endroit visible et connectez votre mobile à eux pour voir tout ce qui se passe derrière votre porte.

La caméra a un Résolution 720p, vision nocturne et détection de mouvement. Vous pouvez configurer votre mobile pour vous joindre notifications une fois qu’il détecte un mouvement dans certaines zones devant votre porte.

La sonnette dispose d’une caméra intégrée et d’un capteur infrarouge pour la vision nocturne.

Acheter sur AliExpress: Judas numérique intelligent EZVIZ DP1

realme X50 5G

L’une des grandes marques de l’année est realme, et avec ce realme X50 5G, il fait son entrée sur la table et constitue l’une des meilleures alternatives de la gamme milieu de gamme.

Avec un processeur Snapdragon 765G, 6 Go de RAM, 128 Go mémoire interne, une Pantalon de 6,57 pouces avec la technologie IPS et la résolution Full HD +, son Batterie de 4200 mAh avec une charge rapide à 30W et ses 4 caméras de 48, 8, 2 et 2 mégapixels, vous disposez d’un des meilleurs moyens de renouveler votre ancien mobile.

Acheter sur AliExpress: realme X50 5G

Montre Huawei Fit

L’une des montres intelligentes de l’année. C’est une montre intelligente Huawei avec un écran 1,64 pouces amoled haute luminosité, une batterie qui fournit 10 jours d’autonomie, Mémoire interne de 4 Go pour les applications, la connectivité Bluetooth et Résistance à l’eau 5ATM.

ses GPS interne en font une option très idéale pour les entraînements en extérieur afin d’enregistrer les distances aussi précisément que possible.

Acheter sur AliExpress: Montre Huawei Fit

Teclast F7 Plus

Nous avons ici un ordinateur portable de faible poids, Écran de 14,1 pouces et résolution 1080p avec lequel vous pouvez profiter de tout le contenu multimédia où que vous alliez.

A une mémoire SSD de 256 Go et un processeur Intel Gemini Lake N4100 avec lequel vous n’aurez pas de problèmes pour gérer les applications bureautiques et la retouche photo.

Son clavier rétroéclairé est un plus pour travailler dans des situations de faible éclairage.

Acheter sur AliExpress: Teclast F7 Plus

Redmi 9

C’est simplement la meilleure option de la gamme d’entrée, et c’est de Xiaomi Redmi. Ce Redmi 9 ne coûte que 91 €, il monte un puissant processeur Helio G80, 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne.

Son plus grand atout est son énorme Batterie de 5020 mAh cela vous donnera une autonomie plus que suffisante pour une utilisation de deux jours en toute tranquillité.

Acheter sur AliExpress: Redmi 9

