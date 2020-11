Peu à peu, les promotions de Noël des opérateurs téléphoniques continuent d’arriver, accessibles aux clients comme aux nouveaux, et après le coup d’envoi cette semaine par Finetwork et Simyo, c’est maintenant mobilfree qui dévoile les détails de sa campagne de Noël 2020.

Comme d’habitude ces dernières années, mobilfree s’engage également à offrir des concerts supplémentaires dans ses tarifs. Plus précisément, 30 Go gratuits qui sera activé automatiquement entre 1er et 31 décembre de 2020 dans tous les tarifs actuels, à la fois dans le contrat mobile seul et dans le combiné fibre et mobile.

À ce jour, mobilfree’s est la promotion de Noël qui donne plus de concertsBien que la durée de la promotion Finetwork soit plus longue, atteignant deux mois et demi.

14 Go pour 10,90 euros, pour toujours, mais en location temporaire

Outre le don de gigas que mobilfree appliquera à tous ses clients, dans le cadre de la campagne de Noël, la couverture OMV avec Yoigo a également présenté un nouveau taux d’embauche temporaireBien que ceux qui activent cette modalité pourront en profiter indéfiniment.

Il s’agit d’une nouvelle étape intermédiaire dans les tarifs des contrats, mais elle ne sera accessible qu’aux nouveaux clients et portabilités qui en feront la demande, avant le 15 janvier 2021, ce tarif avec appels illimité et 14 Go pour 10,90 euros pour toujours.

De cette manière, mobilfree reproduit le tarif finetwork, également proche de 11 euros de forfait mensuel, mais avec 2 Go de moins et l’avantage d’accumuler des données non consommées. Dans cette gamme de prix, Digame propose 10 Go, mais la plupart des opérateurs concurrents parient sur des tarifs de 10 ou 15 Go principalement.

L’offre complète des tarifs mobilfree est résumée dans le tableau suivant:

