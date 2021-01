le Ventes ils commencent également à atteindre les tarifs des opérateurs mobiles ce début 2021, et mobilfree Il a été le premier à démarrer la campagne avec une double amélioration. C’est le retour de la promotion de Noël avec un supplément gigaoctets gratuits pour les nouvelles inscriptions, et le promotion qui s’applique à deux des tarifs OMV avec couverture Yoigo.

Concernant le don de gigaoctets, mobilfree réitère la même promotion qu’il avait annoncée en décembre, donc au cours du mois de janvier, tous nouvelles inscriptions mobiles, avec ou sans combinaison avec la fibre, recevra automatiquement un 30 Go supplémentaires valable jusqu’au 31 janvier 2021.

Fibre et mobile avec 20 Go pour 32,90 euros

Mobilfree propose une offre simple fibre et mobile disponible à deux vitesses, et au choix entre deux bonus data. Un total de quatre combinaisons qui gardent leurs conditions inchangées, à l’exception du taux avec fibre à 100 Mbps et mobile avec 20 Go, ce qui fait baisser le prix d’accès d’un peu plus de 7 euros, après avoir fait passer sa redevance mensuelle de 39,99 euros à 32,90 euros.

De cette manière, l’offre complète et les prix définitifs du mobilfree combinés en janvier 2021 sont comme détaillé dans l’image:

Minutes illimitées et 23 Go pour 12,90 euros

La dernière des améliorations se trouve dans les tarifs des forfaits mobiles, où en plus de la promotion avec 14 Go pour 10,90 euros toujours en vigueur, mobilfree ajoute une nouvelle amélioration à son offre avec la réduction de deux euros du tarif. minutes illimitées et 23 Go, qui pour ceux qui le louent pendant le mois de janvier, pourront en profiter pour toujours 12,90 euros, au lieu des 14,90 euros qu’ils coûtent sans promotion.

Ainsi, mobilfree parvient à se distancer d’autres tarifs avec lesquels il est directement en concurrence, comme le 25 Go pour 14 euros de Virgin telco, le 23 Go pour 14,95 euros de finetwork et Lemmon, ou le 20 Go pour 14 euros de MásMóvil et SUOP, ou les 20 Go pour 15 euros de Digi, Amena et ios.

L’offre complète et les prix définitifs des tarifs mobiles du contrat mobilfree en janvier 2021 sont comme détaillé dans l’image:

Plus d’informations | mobilfree.

Partager Mobilfree réduit son combiné fibre et téléphone mobile de 20 Go à 7 euros, et le tarif mobile uniquement avec 23 Go