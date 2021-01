Écrit par Miguel Paredes en fonds d’écran

Aujourd’hui, nous allons vous laisser quelques conseils pour que vous puissiez la meilleure personnalisation sur votre Android, dans le plus pur style “noir”. C’est tout ce que vous avez à faire pour vous promener du côté obscur, votre smartphone ne sera plus jamais le même.

Activer le mode sombre

Comme nous l’avons dit, la dernière version d’Android comprend un mode sombrePar conséquent, tous les appareils mis à jour, quel que soit le fabricant, ont la possibilité de l’appliquer. Tout ce que vous avez à faire est d’aller dans les paramètres de votre smartphone et de rechercher l’option thèmes, personnalisation ou similaire. L’activer est la première étape, pour que les menus des applications natives et d’autres éléments tels que les réglages rapides changent de ton.

Installez Nova Launcher et changez les icônes

Le temps passe et je ne trouve toujours pas de lanceur qui me fasse me sentir plus à l’aise. Lanceur Nova est une étape essentielle dans la plupart des personnalisations, car offre une grande variété d’options de configuration. Sa version Prime est une bonne idée, un paiement unique et vous pouvez accéder à plus de contenu sur n’importe lequel de vos appareils.

Il est livré en standard avec un mode sombre, mais le plus important est qu’il vous donnera la possibilité de modifier les icônes d’application. De cette façon, nous porterons notre personnalisation au style un niveau plus loin “Noir”.

Dans la boutique d’applications Google, vous trouverez différents packs d’icônes avec le noir comme protagoniste. Nous avons sélectionné Zwart Black Icon Pack car il propose une grande variété d’icônes attrayantes et minimalistes. Cependant, ils peuvent être difficiles à voir avec un fond sombre, vous avez donc également un pack d’icônes mono, avec des icônes blanches qui auront fière allure.

Complet avec un fond d’écran

Pour compléter cette personnalisation, la meilleure chose à faire est de trouver un bon fond d’écran. Vous avez la possibilité de jeter un œil à notre sélection de fonds, ou de télécharger une application comme Black Wallpapers, qui propose toute une galerie d’images avec le noir comme attraction principale. Ils auront l’air vraiment bien dans Écrans AMOLED, dans lequel des tons très sombres et profonds sont obtenus.

Si vous avez suivi toutes les étapes, vous avez déjà noirci tout ce que vous pouviez sur votre smartphone. Menus, tiroir d’applications, icônes et fond d’écran. Vous pouvez maintenant obtenir tout le jus de l’écran AMOLED de votre appareil.