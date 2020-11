La saga Call of Duty continue en plein essor des semaines après l’arrivée de COD Black Ops Cold War.

La saga Call of Duty est, depuis des années, l’une des plus lucratives du secteur pour Activision. Les files d’attente qui se forment dans les magasins à chaque nouvelle livraison ne sont pas obtenues par un trop grand nombre de licences, ce qui témoigne de l’intérêt qu’elle suscite. Il est donc particulièrement louable qu’il continue de battre des records, et c’est ce que Call of Duty: Modern Warfare a fait, qui est devenu le titre de la série qui s’est le plus vendue au cours de sa première année.

Les deux tiers de ses ventes proviennent du marché numériqueLe jeu a été lancé le 25 octobre 2019 et, au cours de sa première année, il s’est vendu plus que tout autre jeu de la licence Call of Duty, l’un des plus populaires de l’industrie. Les informations proviennent du Activision lors de leur récente réunion d’investisseurs. Bien qu’ils n’aient pas donné de données spécifiques, ils assurent qu’il a également succès des ventes et aussi, que la plupart des copies vendues proviennent du marché numérique. Ils s’assurent également que le succès de Warzone, le jeu libre de jouer, a encouragé les joueurs à approfondir la saga du jeu de tir à la première personne.

Alors l’affirme Daniel Alegre, Président et directeur financier d’Activision: “Les ventes de COD Modern Warfare ont été les plus élevées de l’histoire de Call of Duty au cours de sa première année, et les deux tiers du total ont été vendus numériquement«Des données qui parlent d’elles-mêmes d’une marque qui, malgré l’offre de livraisons annuelles, ce qui a pénalisé de nombreuses franchises, continue d’avoir et dépasse même le succès du premier jour.

On verra si les records sont dépassés avec Call of Duty Black Ops Cold War, la nouvelle itération qui sera disponible à partir du 19 novembre prochain et qui, en plus, viendra à PS5 et Xbox Series X. Si vous voulez en savoir plus, nous avons déjà pu tester minutieusement la section multijoueur, et nous vous en parlerons dans nos impressions.

