Hier, Apple a publié la septième version bêta d’iOS 14, et elle est livrée avec quelques mises à jour remarquables. Regardez notre brève présentation vidéo pratique alors que nous explorons les nouvelles modifications et fonctionnalités d’iOS 14 bêta 7.

Quoi de neuf dans iOS 14 bêta 7?

Catégories de la bibliothèque d’applications mises à jour

Nouveau fond d’écran

Bien qu’il n’y ait clairement pas une tonne de nouveaux changements et fonctionnalités iOS 14 beta 7, les quelques changements qui se démarquent sont relativement remarquables. Tout d’abord, il y a des améliorations indispensables à la bibliothèque d’applications. Plus précisément, les catégories d’applications à organisation automatique ont été mises à jour avec des dossiers plus pertinents tels que Productivité et finances, Voyages et Shopping et alimentation. Ces nouvelles catégories devraient contribuer grandement à faciliter la recherche des applications que vous recherchez dans la bibliothèque d’applications.

La bibliothèque d’applications est un changement majeur dans le fonctionnement d’iOS et le plus grand changement dans l’organisation des applications sur l’iPhone depuis le lancement de l’App Store. J’espère qu’Apple continuera à améliorer la bibliothèque d’applications pour la rendre plus conviviale.

Vidéo: modifications et fonctionnalités d’iOS 14 bêta 7

Abonnez-vous à . sur YouTube pour plus de vidéos

L’autre fonctionnalité remarquable d’iOS 14 bêta 7 est l’ajout de six nouveaux fonds d’écran présentant le thème emblématique des six couleurs d’Apple à partir de son logo classique. Ces nouveaux papiers peints présentent des versions claires et sombres avec des variations pour chacune des six couleurs du logo.

Ce qui est intéressant à propos de ces nouveaux papiers peints, c’est que les versions sombres sont toutes les mêmes et qu’il suffit de remplacer la couleur par un fond noir. Une véritable variation entre les versions sombre et claire aurait abouti à 12 nouveaux fonds d’écran au lieu de seulement six. Ma suggestion est qu’Apple teinte la couleur des papiers peints d’une couleur plus foncée, au lieu d’aller avec un fond entièrement noir.

À mesure que nous nous rapprochons de la version iOS 14 GM, attendez-vous à ce que de nouvelles modifications et fonctionnalités continuent de diminuer. Que pensez-vous de ces deux nouvelles améliorations d’iOS 14 beta 7? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: