En tant qu’utilisateur d’appareils et de services Apple depuis de nombreuses années, de toutes les nouvelles qui ont émergé cette semaine, il me reste deux points en particulier. Je ne dis pas qu’ils sont les plus importants, pas remarquables, mais je dis Je pense qu’ils montrent la situation dans laquelle se trouve actuellement l’entreprise. Et je ne dis pas que c’est quelque chose de nouveau, et encore moins ai-je la moindre idée si leurs plans passeront par un chemin, l’autre ou, comme ils le font actuellement, en essayant de continuer à marcher simultanément par les deux.

Cette semaine, nous avons appris que la semaine prochaine, Apple présentera son premier MacBook avec Silicon tant attendu, le premier ordinateur de la société dans sa transition d’Intel vers son propre intégré. Et bien que cela reste à confirmer, il semble que les premiers résultats de performance de l’A14X Bionic sont considérablement meilleurs que ce que beaucoup d’entre nous pensaient. Je le répète, on ne peut pas confirmer que ce test de performances est vraiment de l’intégration d’Apple, mais ils sont crédibles, par rapport à ceux de l’A14 Bionic. Si tel est le cas, Apple aura obtenu son diplôme avec brio.

L’autre nouvelle est que, main dans la main avec les nouveaux iPhones, Apple a ajouté des accessoires pour eux dans sa boutique en ligne, et parmi eux, il y a un étui en cuir avec MagSafe pour l’iPhone 12 Mini. Il est fabriqué en cuir français, il a une découpe qui vous permet de voir l’heure sans sortir le téléphone et, lorsqu’il sera mis en vente (il n’a pas encore de date précise) vous pourrez choisir entre quatre couleurs: bleu baltique, pamplemousse rose, marron caramel et rouge. de la gamme Product RED. Et combien coûte cette couverture? 149 euros.

Oui, vous avez bien lu, un étui en cuir pour le plus petit des nouveaux iPhone et avec MagSafe, 149 euros. Un complément, par comparaison, fait 49 euros pour le bracelet en silicone de l’Apple Watch (ce qui n’est évidemment pas, à l’époque, pour ce prix, j’ai eu une collection de 15 bracelets de tous types pour mon Apple Watch). Et oui, bien sûr, Apple a tous les droits dans le monde pour concevoir ses modules complémentaires et les vendre au prix qui lui convient.

Maintenant, je ne dis pas que les deux, créer un processeur aussi remarquable que l’A14X Bionic et vendre un étui en cuir pour un petit smartphone pour 149 euros sont dans la même veine. Je pense que la première chose dont on parle une entreprise qui n’a pas renoncé à l’innovation et de montrer qu’il est toujours capable d’être à l’avant-garde. Le second, cependant, me semble parler de une entreprise qui se nourrit de sa propre vanité et de la part de ses clients d’essayer de gagner de l’argent.

Il y a de nombreuses années, quand j’ai acheté mon premier iPod (oui, j’en avais quelques-uns), un ami m’a demandé pourquoi je n’utilisais pas “les écouteurs blancs”, et la raison en est que les écouteurs que j’utilisais alors (un Sennheiser PMX 60) . J’ai cependant acheté les étuis «chaussettes» vendus par Apple pour l’iPod. Je leur ai trouvé un complément très amusant et pratique pour un appareil assez innovant. La communion entre appareils et accessoires était, à mon avis, excellente.

Les deux gammes Apple sont-elles compatibles?

Maintenant cependant Je constate une dissonance croissante entre les appareils et les plugins, comme si chacun de ces métiers était sur un chemin totalement différent de l’autre. Et ce que je me demande, c’est ce qui se passera si, à un moment donné, les deux chemins se séparent tellement que l’un commence à tirer l’autre. Peut-être que cela n’arrivera pas, peut-être que cette étrange dualité peut être soutenue, dans laquelle un étui en cuir pour le plus petit des iPhones coûte 149 euros, et de nombreuses rumeurs suggèrent que le prix du MacBooks Pro avec Apple Silicon va nous surprendre. Pour de bon.

Je reconnais que les performances alléguées de l’A14X m’ont fait très plaisir, et si leur confirmation va de pair avec une amélioration substantielle de son prix, je célébrerai grandement mes erreurs dans mes prédictions. Oui c’est le chemin que je veux qu’Apple suive, innover et surprendre. Si, cependant, l’entreprise décide d’accorder plus de poids à son activité complémentaire très, très coûteuse, je lui souhaite bonne chance, mais franchement, je ne pense pas que cela me gardera en tant que client trop longtemps.

Si, par contre, vous vous souvenez que l’innovation est ce qui est dans votre ADN, je ne doute pas que vous surprendrez à nouveau. Et si entre les deux vous retrouvez le bon sens dans le prix des accessoires et accessoires, récupérera, pour eux, beaucoup de clients que, fatigués des excès, nous avons changé les magasins en ligne et physiques d’Apple par Aliexpress et autres en tant que magasin d’accessoires. Une réédition des chaussettes iPod mais pour l’iPhone, et dans la ligne de prix de l’original, serait un excellent signe.