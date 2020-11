realme cible pleinement les amateurs de smartwatch avec ce nouvel appareil.

La marque realme n’arrête pas de lancer des produits sur le marché, à la suite d’autres modèles d’entreprises asiatiques déjà expérimentées telles que Xiaomi.

Le fait est qu’en un peu plus d’un an, il est vraiment passé d’une présence restreinte en Espagne et dans d’autres pays européens à être sur toutes les lèvres. Et pour quelque chose ce sera.

Savoir plus: C’est realme, la marque qui veut succéder à Xiaomi

Le fabricant chinois de produits technologiques dispose déjà d’un large catalogue de téléphones mobiles, mais il commence également à se démarquer fortement dans d’autres sections comme celle des écouteurs ou de la smartwatch.

Précisément en référence à cette dernière section, nous avons analysé il y a quelques mois la Realme Watch, le premier appareil du genre que nous pouvions acheter en Espagne.

Eh bien, à peine six mois plus tard, nous avons déjà le prochain sur la liste, le realme montre S.

Prix ​​et batterie comme excellents incitatifs

Avec la realme Watch S viendra une smartwatch avec un Écran de 1,3 pouces avec luminosité adaptative pour l’intérieur et l’extérieur.

Il a un grande batterie 380 mAh qui promet de durer jusqu’à 15 jours sans interruption, certification de résistance à l’eau IP68 (bien que sur le Web, ils soulignent qu’il ne convient pas à la douche et à la natation) et notifications intelligentes cela peut être vu sur la montre mais sans réponse.

Il intègre également en standard 16 modes sportifs, surveillance continue de la fréquence cardiaque et mesure de l’oxygène dans le sang.

Tout cela peut être consulté dans le application realme dédiée (disponible uniquement sur Android pour le moment) où il est également possible de personnaliser l’horloge avec plus de 100 sphères disponibles.

D’autres aspects à souligner sont les télécommande musicale du mobile sur la montre (sans compter les chansons) et l’appareil photo du téléphone grâce à la connexion bluetooth, car utilisez cette smartwatch comme déclencheur à distance. Il dispose également d’une surveillance du sommeil, d’une section de méditation, de rappels pour boire de l’eau et d’une alerte pour retrouver votre téléphone perdu.

Savoir plus: Les meilleures smartwatches du marché: guide d’achat avec les 9 meilleurs modèles

Pour l’instant, la Realme Watch S n’est pas disponible en Espagne, mais elle l’est sur d’autres marchés comme le Pakistanais. Là, il est vendu pour 14 999 roupies pakistanaises, qui en échange serait 80 euros.

Comme nous l’avons vu sur le site Web du pays asiatique, cette nouvelle smartwatch realme arrivera en une seule version avec un boîtier de 47 millimètres.

Ce qu’il y a de variété, c’est dans les couleurs, car il y aura 4 options: noir, vert, orange et bleu.