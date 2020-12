Si vous attendiez d’essayer la télévision Movistar à bas prix, c’est votre chance.

Écrit par María Veiga dans Operadoras

Noël est un moment à offrir et si nous avons en tête de louer ou de donner une chance à certains services, c’est un moment idéal. Un bon exemple de ceci est Télévision Movistar. La vérité est que l’entreprise est blâmée à plusieurs reprises pour ses prix démesuré mais, précisément pour ceux qui hésitent à débourser de gros montants, Movistar a lancé un version lite. Oui, comme avec les smartphones.

Movistar Lite est arrivé sur la grille de télévision mi-2019 avec une offre basée sur le Les propres canaux de l’opérateur ainsi que certains tiers. Tout cela, pour un abonnement de 8 euros par mois, quel que soit votre opérateur internet.

Plus précisément, en louant ce service (qui ne nécessite aucun autre type d’abonnement, uniquement une connexion Internet), vous pouvez profiter: # 0, #Vamos, Movistar Series et Movistar Seriesmanía, comme leurs propres canaux; et Comedy Central, AMC, TCM, Fox, TNT, Hollywood, Disney Channel, Disney Jr, Panda et Baby TV, parmi celles de tiers, en plus des six chaînes grand public de la télévision conventionnelle (La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta).

Habituellement, Movistar + Lite est au prix de 8 euros par mois, mais seulement pour une durée limitée, il est possible de le contracter pour deux euros par mois. Bien entendu, profiter de cette promotion n’est pas aussi simple que d’aller sur le site Web de l’entreprise. Il nécessite certaines étapes supplémentaires que nous détaillons ci-dessous.

Inscrivez-vous pour recevoir la promotion

Movistar a laissé cette promotion juteuse exclusivement pour ceux qui sont abonnés à vos communications, vous devez donc d’abord vous rendre sur leur page et créer un compte.

Une fois que nous l’avons activé, l’entreprise devrait nous envoyer un e-mail avec la promotion. Selon son fonctionnement, le renouvellement automatique sera activé par défaut, donc si vous n’êtes pas intéressé à être facturé les 8 euros habituels de frais dans un délai d’un mois, pensez à le désactiver.

Si vous êtes intéressé, dépêchez-vous, car la promotion est dédiée à l’embauche jusqu’au 23 décembre.