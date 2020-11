Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

League of Legends C’est l’un de ces jeux que tout le monde pense être de la pure fusée éclairante, de la toxicité et des insultes. Et oui, ces caractéristiques peuvent couvrir 99% des cas dans le MOBA, mais aussi dans Summoner’s Rift il y a des histoires dignes de respect et d’admiration (Going for you boy).

Maintenant, grâce à Reddit (toujours merci Reddit), nous avons pu apprendre l’histoire d’une mère de 53 ans qui ne pouvait pas se connecter avec son fils, car il était très fan de League of Legends. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi son fils ne pouvait pas s’occuper d’elle au milieu d’un match ou l’importance de MSI ou mondes. C’est pour tout cela qu’il a décidé de demander à son fils de lui apprendre à jouer.

La mère commente qu’au début c’était difficile, qui a reçu beaucoup de flammes pour ne pas savoir jouer ou jouer. Son fils l’a forcée à jouer aux ARAM, afin qu’elle rencontre plus de champions et leurs compétences. Il a finalement réussi à comprendre le fonctionnement du jeu et bien qu’il n’ait jamais joué classé, il affirme que vous pouvez voir le MSI, le LCK et les mondes sans aucun problème.

Le point culminant de cette relation était en 2019 lorsque ils sont allés ensemble à Taiwan pour regarder la demi-finale du MSI en direct, un souvenir toujours présent. Son fils a maintenant quitté la maison et elle ne joue plus à League, même si elle précise qu’elle est très reconnaissante à son fils et dit que cela valait la peine de faire un effort pour comprendre le jeu qu’il aime.

