L’AOC Agon AG493UCX fait partie de ces moniteurs que les amateurs de jeux sur PC qui recherchent un niveau élevé d’images par seconde, mais aussi d’autres fonctionnalités telles que des diagonales géantes ou les formats panoramiques – de plus en plus appréciés – apprécieront.

Le nouveau moniteur AOC s’inscrit dans une ligne où brillent des modèles comme le Samsung Odyssey G9, avec lequel il partage une immense diagonale de 49 pouces. Il offre une résolution de 5120 x 1440 pixels et son rapport d’aspect 32: 9 marque un format d’écran large extrême.

Dans ce type de grands moniteurs, il est obligatoire d’utiliser des panneaux courbes pour améliorer la vision sur les côtés et l’AOC Agon AG493UCX utilise un panneau VA avec une courbure de 1800R (rayon de 1,8 mètre) moins agressive que celle du modèle Samsung.

Parmi ses caractéristiques techniques, nous voyons un rapport de contraste statique de 3000: 1, une luminosité maximale de 550 nits et une couverture de la gamme de couleurs de 121% en sRGB, 90% AdobeRGB et 90% DCI-P3. Il est certifié DisplayHDR400, ce qui signifie qu’il prend en charge HDR10.

Offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec prise en charge de la technologie de synchronisation d’image d’AMD, FreeSync Premium Pro. Pour aider le joueur, il comprend un compteur d’images FPS intégré, une superposition en forme de croix, trois préréglages pour différents genres et trois autres préréglages personnalisables par utilisateur.

Quant aux ports, il a deux DisplayPort 1.4, deux HDMI 2.0 et une entrée USB-C Il prend en charge une alimentation de 65 W pour les appareils de charge. De plus, il comprend un concentrateur USB 3.1 à trois ports qui utilise l’entrée USB-C.

AOC n’oublie pas les utilisateurs qui, en plus de jouer à des jeux, souhaitent utiliser ce type de moniteur pour autres tâches informatiques et propose donc un commutateur KVM intégré qui vous permet de connecter et de basculer entre deux PC en mode image par image tout en utilisant un clavier et une souris. Il dispose d’un support réglable inclinable et pivotant, de haut-parleurs stéréo de 5 W et d’une prise casque.

AOC Agon AG493UCX, disponibilité et prix

Le nouveau moniteur AOC sera disponible en Europe ce mois-ci au prix de 899 livres (environ 999 dollars). Ce n’est pas une classe économique, mais ses caractéristiques doivent être évaluées. De plus, ce sera l’un des moins chers de ce type d’écrans géants et ultra panoramiques que si les tests ne reviennent pas à la normale 16: 9.